Az bütçeyle lüks içerisinde yaşanabilecek en ucuz 15 ülke!
Para sizi kısıtlamasın, çünkü lüks yaşamın kapıları açık! Seyahat etmek, lüks otellerde konaklamak ve keyif dolu bir yaşam sürmek için tonlarca paraya ihtiyacınız yok. Az bütçeyle lüksün tadını çıkarmak isteyenlere müjde! İşte, bütçe dostu seyahatlerin vazgeçilmez rotalarıyla dolu, en ucuz 15 ülke ve bu ülkelerde sizi bekleyen lüksün sırları!
Dünya turunuza bütçenizden ödün vermeden devam etmek mi aslında imkansız değil. Seyahat etmek, lüks içinde konaklamak ve unutulmaz anılar biriktirmek için fazla para harcamanıza gerek yok. İşte, bütçe dostu lüksün kapılarını aralayacak, en ekonomik ve lüks ülkelerin listesi...
FİJİ
Fiji'de ortalama aylık yaşam maliyetiniz 773 ABD doları olacaktır, böylece Fiji adalarındaki yaşamın tadını çıkarabilir ve ünlü mercan resifleri de dahil olmak üzere güzel doğayı ucuz lüks içinde keşfedebilirsiniz.
KOSTA RİKA
Kosta Rika'nın yaşam maliyeti, komşu ülkelerin çoğundan daha yüksek olup aylık 852 ABD dolarıdır. Ancak burada maaşlar da oldukça yüksek olduğu için diğer ülkeleri aratmıyor.
TAYLAND
En mutlu ülkeler arasında yer alan Tayland’ın aylık ortalama maliyeti 831 ABD dolarıdır. Hem düşük maliyetli hem de ultra lüks ve doğa içinde bir yaşam için en iyi destinasyonlardandır.
MISIR
Afrika ve Orta Doğu'ya sınırı olan Mısır’da yaşamak ucuzdur ve aylık ortalama yalnızca 449 ABD doları tutarında bir maliyete sahiptir.
BOLİVYA
Aylık 750 ABD doları ile Bolivya, aylık yaşam maliyetinin kesinlikle daha uygun fiyatlı tarafında yer alıyor.
YUNANİSTAN
Yunanistan'ın yaşam masrafları da 1000 ABD dolarını aşıyor. 1008 dolarlık yaşam gideriyle Yunanistan bu listenin en lüks yeri oluyor. Fakat Yunanistan gibi bir ülke için 1008 dolar yüksek bütçelere girmiyor.
PERU
Peru, ayda ortalama 630 ABD doları ile yaşamak için çok ucuz bir yer. Kültürel tarihi ve güzel doğasıyla Peru, ucuz lüks arayanların bir sonraki evi olabilir.
ÇİN
Çin'in ortalama yaşam maliyeti ayda 752 ABD doları - ya da yaklaşık 5415 yuan (Çin para birimi) - ve ekonomi hızla büyüyor!
SIRBİSTAN
Orta Çağ’dan kalma 200’den fazla manastırın bulunduğu tarihi açıdan oldukça zengin olan Sırbistan’da ortalama aylık yaşama maliyeti 711 dolardır. Ucuz ve lüks bir yaşam için doğru destinasyonlardan biridir.
BULGARİSTAN
Bulgaristan gibi bir ülkenin en önemli avantajı aylık 654 dolar olan düşük yaşam maliyetidir.
KOLOMBİYA
Kolombiya, dünyadaki biyolojik çeşitliliğe en fazla sahip ikinci ülke olması bakımından benzersiz ve aylık ortalama gelir 574 dolardır.
MEKSİKA
123,5 milyon nüfusuyla Latin Amerika'nın ikinci büyük ülkesi ve dünyanın en kalabalık İspanyolca konuşulan ülkesi olan Meksika’nın yaşam maliyeti ayda 678 ABD doları veya yaklaşık 13.588 peso seviyesindedir. Az bütçeyle lüks bir yaşam burada mümkündür.
ÇEK CUMHURİYETİ
Çek Cumhuriyeti, aylık yaşam maliyeti 1.000 ABD dolarını aşan ve 1014 ABD doları fiyatıyla bu listedenin en pahalı yeri fakat başkent Prag dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir ve muhteşem bir kültüre sahiptir.
GÜNEY AFRİKA
Çeşitli doğa olaylarının en sık rastlandığı ülke olan Güney Afrika, etnik çeşitlilik açısından da oldukça zengindir. Dil olarak İngilizce yaygın olduğu için kolaylıkla yaşanabilecek Güney Afrika’nın aylık geliri ortalama 937 dolardır.