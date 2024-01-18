Haberler Yaşam Az bütçeyle lüks içerisinde yaşanabilecek en ucuz 15 ülke!

Az bütçeyle lüks içerisinde yaşanabilecek en ucuz 15 ülke! Para sizi kısıtlamasın, çünkü lüks yaşamın kapıları açık! Seyahat etmek, lüks otellerde konaklamak ve keyif dolu bir yaşam sürmek için tonlarca paraya ihtiyacınız yok. Az bütçeyle lüksün tadını çıkarmak isteyenlere müjde! İşte, bütçe dostu seyahatlerin vazgeçilmez rotalarıyla dolu, en ucuz 15 ülke ve bu ülkelerde sizi bekleyen lüksün sırları! Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:21 facebook

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Dünya turunuza bütçenizden ödün vermeden devam etmek mi aslında imkansız değil. Seyahat etmek, lüks içinde konaklamak ve unutulmaz anılar biriktirmek için fazla para harcamanıza gerek yok. İşte, bütçe dostu lüksün kapılarını aralayacak, en ekonomik ve lüks ülkelerin listesi...

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FİJİ Fiji'de ortalama aylık yaşam maliyetiniz 773 ABD doları olacaktır, böylece Fiji adalarındaki yaşamın tadını çıkarabilir ve ünlü mercan resifleri de dahil olmak üzere güzel doğayı ucuz lüks içinde keşfedebilirsiniz.