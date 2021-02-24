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HaberlerGündem"CAN"DAN MESAJ| Son dakika... Aliyev'in yardımcısı: Türkiye cesaret ve güç verdi
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"44 günlük savaşta Türkiye güç kaynağımız oldu!"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) düzenlediği 'Special Edition Talks'a katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 44 günlük savaş sonunda kazanılan Dağlık Karabağ Zaferi’nde Türkiye’nin desteğinin Azerbaycan’a büyük cesaret ve güç verdiğini söyledi

"44 günlük savaşta Türkiye güç kaynağımız oldu!"
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HABERTURK.COM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden, 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun (ICYF) düzenlediği ‘’Special Edition Talks’’ programına konuk oldu. 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran Dağlık Karabağ Zaferi’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, 44 günlük savaşta Türkiye’nin desteğinin Azerbaycan için büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

"DESTEK, AZERBAYCAN'A CESARET VERDİ"

Hacıyev, "Türkiye ve Azerbaycan dost ülkelerdir. Biz her zaman Türkiye’nin kardeş ülke Azerbaycan’a yardım eli uzattığını gördük. Ermenistan’ın yaptıkları karşısında da Türkiye destekleyici tavrını sürdürmüştür. Adil ve eşitlikten yana bir tavır sergilemiştir. 44 gün boyunca Türk halkının, Azerbaycan halkının yanında olup onları desteklediğini gördük ve bu bizi çok mutlu etti. Hem halkın hem diplomatik desteğin gelmesi elbette Azerbaycan’a cesaret verdi. Bu savaşta bizim için güç kaynağı oldu" dedi.

"HOCALI'DAN BU YANA ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev; Hocalı Katliamı’nın 29. yıldönümüyle ilgili ise şunları söyledi: "Azerbaycan halkına soykırım niteliğinde bir operasyondu. Aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların da olduğu 613 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda platform ve kuruluş bunu insanlık suçu olarak adlandırdı. Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve Sarkisyan bu operasyonun arkasında olan isimler olarak anıldı.

"ADALET YERİNİ BULMALIDIR"

Böylesi askeri doktrinlerin Ermenistan tarafından tekrar edildiğini de zaman içerisinde gördük. Hatırlatırım 44 günlük savaşın da aslında fikri, özü bu şekildeydi. Azeri sivillere yoğun bir şekilde füzelerin ve bombaların atılması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Aslına bakarsanız Hocalı’dan bu yana zihnen çok bir şey değişmiş değil. Hâlâ politik ve askeri güdülerde o olayın özünün yansımalarını görüyoruz. Bu insanlık suçundan sorumlu olanlar hukuki sürece tabi tutulmalı; Hocalı kurbanlarının adına adalet yerini bulmalıdır."

"İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN ÇEKİLMELİ"

Ermenistan’ın artık uluslararası platformlarda da işgalci bir ülke olarak değerlendirildiğini ifade eden Hacıyev, "Artık ihtiyacımız olan bölgede barışçıl gelişmelerin yaşanması. Ermenistan’ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, işgal yerine geleceği ve gençleri düşünmesi gerekiyor’’ dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİMİZ TAM"

Türkiye ve Azerbaycan arasında politik, ekonomik, enerji ve ulaşım alanlarında stratejik ortaklığın artarak devam edeceğini belirten Hikmet Hacıyev, tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması için projelerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Halihazırda yapılan anlaşmalarla Türkiye’ye 20 milyar dolarlık bir yatırımın söz konusu olduğunu ifade eden Hacıyev, "Türk ekonomisine güvenimiz tam" diye konuştu.

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