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        Haberler Dünya Azerbaycanlı Bakan Bayramov, mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Azerbaycanlı Bakan Bayramov, mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecini ele aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:28 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:29
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        Azerbaycanlı Bakan Bayramov, mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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        Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliği gündemi, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine ilişkin güncel perspektiflerin yanı sıra bölgedeki mevcut durumun ele alındığı belirtildi.

        Görüşmede ayrıca, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesinin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında eşit ve karşılıklı saygıya dayalı sürdürülebilir barışın tesis edilmesinin ve bölgede ortaya çıkan tarihi fırsatın kaçırılmamasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

        Bakanlar görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan diğer bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

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