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Azitromisin nedir? Azitromisin ne işe yarar? Azitromisin corona virüsü için etkili mi?

Azitromisin nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fransa'daki doktorların yaptığı araştırmaya göre hidroksiklorokin ile azitromisin karışımı coronavirüs hastalarını 6 günde iyileştirdikleri öne sürüldü. İşte Azitromisin ile ilgili detaylar...

Azitromisin

Azitromisin nedir? Azitromisin ne işe yarar? Şeklindeki sorular bugün Fransa'dan gelen haberlerin ardından merak konusu oldu. Fransa'daki doktorların yaptığı araştırmaya göre hidroksiklorokin ile azitromisin karışımı coronavirüs hastalarını 6 günde iyileştirdikleri öne sürüldü. İşte, azitromisin hakkında ayrıntılar...

AZİTROMİSİN NEDİR?

azitromisin, bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Buna orta kulak enfeksiyonları, strep boğaz, pnömoni, gezgin ishali ve diğer bazı bağırsak enfeksiyonları dahildir. Yaygın yan etkiler mide bulantısı , kusma , ishal ve mide rahatsızlığını içerir.

AZİTROMİSİN CORONA VİRÜSÜ İÇİN ETKİLİ Mİ?

Philippe Gautreta yönetiminde yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisin kombinasyonunu alan hastaların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini gösterdi. Çalışma ekibi “Bakteriyel süperenfeksiyonu önlemek amacıyla, hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalardan altısı, günlük elektrokardiyogram kontrolünde, ilk gün 500 mg, sonraki 4 gün 250’şer gram olmak üzere azitromisin aldı.” dedi.

Gautreta ve araştırmacılardan oluşan ekibi, Mart’ın başından ortasına dek 20 hastayı bir hastanede günlük 600 mg hidroksiklorokin ile tedavi etti. Koronavirüs hastalarına, hastaların semptomlarına göre, HCQ ve bakterilerle savaşana bir antibiyotik olan ve solunum yolu, cilt, kulak, göz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde kullanılan azitromisin verildi.

Kalan 16 hastaya kontrol amacıyla ilaç verilmedi. 6 gün sonra, hidroksiklorokin ve azitromisin kombinasyonu verilen hastaların arasında Kovid-19 taşımaya devam eden vaka yüzdesi %5’ten daha azdı. Bu kombinasyonla yapılan tedavi, yalnızca klorokin alan hastalardan daha iyi sonuç veriyor.

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