Aziz'in atölyede halka seslendiği sahnede Mustafa Kemal Paşa'nın gayretleriyle Hatay'da meclis kurulduğunun müjdesi veriliyor.

"BU MECLİS BİZE YENİDEN TÜRK YURDU OLMA YOLUNU AÇACAK!"

Kurulacak meclisin Hatay'ın Türk yurdu olma yolunu açacağını söyleyen Aziz, "Ben Aziz Payidar! Yeniden Türkiye'mizin bir parçası olmak yolunda, sizin orada sesiniz olmak için o meclise girmek istiyorum. Desteğinize talibim!" sözleriyle milletvekili adayı olacağını açıklıyor. Bağımsızlık yolunda adım atan Aziz'in yaşayacakları şimdiden merakla bekleniyor.

AZİZ'İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ve Efnan, Pierre'in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler. Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır. Pierre, Aziz'in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz'i her anlamda köşeye sıkıştırır. Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır. Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken Dilruba, Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir. Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!