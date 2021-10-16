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Haberler Televizyon Aziz dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı! Aziz dizisinin konusu ne?
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Aziz dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği sezonun iddialı dizisi "Aziz"den heyecan uyandıran 2. tanıtım izleyiciyle buluştu. Yayınlanan ilk tanıtımı ve göz dolduran görkemli afişiyle dikkatleri üzerine çeken Aziz'in yayınlanan ikinci tanıtımı övgü dolu yorumlar aldı. İşte Aziz dizisi konusu ve 2. tanıtımı

Aziz dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı! Aziz dizisinin konusu ne?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz çok yakında Show TV'de başlıyor!

AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

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