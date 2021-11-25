Dilruba ve Efnan'ın karşı karşıya geldiği sahnede ikilinin bu anları merakla bekleniyor. Dilruba, Efnan'ın yeniden Aziz'in evinde olmasını sorgularken Azime'den duyduklarıyla büyük bir şok yaşıyor.

DİLRUBA, AZİZ'İN EFNAN'LA EVLENECEĞİNİ DUYUYOR!

Azime, Aziz'in Efnan ile evleneceğini söylüyor. Dilruba, gözyaşlarını tutmakta zorlanırken "Aziz ile Dilruba aşkı tamamen bitiyor mu?" sorusu akıllara geliyor.

Ekrana gelen ikinci sahnede ise Aziz'in Maksude ile duygu dolu konuşması izleyicileri derinden etkiliyor. Aziz, eskisi gibi mutlu olmak istediğini söylerken ikili gözyaşlarını tutamıyor.

AZİZ'İN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in Efnan ile evleneceğinin duyulması Payidar konağında şaşkınlık ve gerilim yaratır. Nigar Hala ve Maksude yeni gelin namzetlerini tanımak için çiftliğe gitmeye karar verir. Atölyesini açmak için kolları sıvayan Aziz'i ise zorlu bir yolculuk beklemektedir. Fransızların koyduğu şart yerine gelecek mi, yoksa atölyeyi açmak bir hayal mi olacaktır? Üstelik Aziz'e yardım ettikleri için evlerinden atılmakla karşı karşıya kalan işçilerin tek umudu yine Aziz'dir... Adem, babasının sakladığı büyük bir sırra ulaşır. Ancak ikilemde kalmıştır. Bu sırrı babasına karşı kullanıp Dilruba ile evlenmek mi, yoksa hakkı olanı Aziz'e vermek mi? Öte yanda Efnan'la yolu kesişen Pierre de oğlunun cinayeti ile ilgili önemli bir bilgiye sahip olur.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 4. Bölüm Ön İzleme Sahneleri;