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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Aziz isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AZİZ ADININ ANLAMI NEDİR?

Aziz ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aziz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aziz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

AZİZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aziz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Ermiş, eren. Sevgide üstün tutulan, muazzez.

AZİZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aziz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Aziz adını koymak caizdir.

AZİZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aziz ismini kullanan 54.204 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aziz ismini kullanan 9.735 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aziz ismini kullanan 2.321 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aziz ismini kullanan 2.359 kişi bulunmaktadır.

AZİZ ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Aziz adındakiler maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.

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