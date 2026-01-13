Habertürk
        Aziz Sancar, beyin tümörü tedavisine yönelik çalışmasına gösterilen ilgi için teşekkür etti | Sağlık Haberleri

        Aziz Sancar, beyin tümörü tedavisine yönelik çalışmasına gösterilen ilgi için teşekkür etti

        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, beyin tümörü tedavisi için temozolomid (TMZ) ve EdU kombinasyonuna ilişkin çalışmasına gösterilen ilgi için teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:29
        Aziz Sancar'dan beyin tümörü tedavisi çalışmasına gösterilen ilgiye teşekkür
        Sancar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmada elde edilen bilimsel gelişmelerin, temel bilim açısından memnuniyet ve umut verici olduğunu belirtti.

        Çalışmalarına gösterilen ilgi ve övgü dolu mesajlar için teşekkür eden Sancar, kamuoyunda yer alan deneysel başarıların, bu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini vurguladı.

        Sancar, bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi için kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek bunun için en az 2 yıl daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

        HAYATTA KALMA SÜRESİNE BELİRGİN KATKI SAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

        Nobel ödüllü bilim insanı Sancar ve ekibi, glioblastoma (GBM) tedavisinde kullanılan TMZ ile EdU molekülünün birlikte kullanımının, tümör baskılama etkisini artırdığını ve hayatta kalma süresine belirgin katkı sağladığını tespit etmişti.

        Çalışmada, kombinasyonun laboratuvarda üretilen 3 farklı insan glioblastoma hücre grubunda, beyinlerine tümör yerleştirilen farelerde ve doğrudan hastalardan alınan glioblastoma tümör dokuları üzerinde denenmişti.

        Araştırmada, DNA'ya katılan EdU molekülünün hücre tarafından "hasar" olarak algılandığı ve bu sayede, hücrenin molekülü dışarı atarak DNA'yı onarmaya çalıştığı görülmüştü.

