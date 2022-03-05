Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Aziz'in son bölümü araştırılıyor. Proje tasarımı Necati Şahin tarafından gerçekleştirilen Aziz dizisinde heyecan durulmuyor. Show TV'nin sevilen dizisi Aziz 16. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamları yayınlanan Aziz dizisi zengin oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aziz son bölümü dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Aziz 16. bölümde neler oldu sorusunun cevabı ve Aziz 16. bölüm hakkında merak edilenler...

AZİZ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 16. Bölümünde; Aziz, Pierre'e karşı bir oyun kuruyor. İngilizlere satacağı halıları Adana'ya gidecek çeyizlerin arasına saklar. Atölyeye gelen Pierre, karşısında gazetecileri görünce büyük şok yaşar. Ve çeyizin şehirden çıkmasına engel olamaz. Pierre'in istediği tazminatı ödeyemeyen Galip Payidar atölyeyi kapatmak zorunda kalıyor.

Dilruba'nın Aziz ile birlikte olduğunu öğrenen Adem kendini kaybediyor. Adem'in onu yok saymasından rahatsız olan Dilruba, Adem'e hesap sorar. Karşılığındaysa Adem, Dilruba'ya öfke kusar. Adem, Dilruba'yı aldatarak geceyi Madam Elena ile geçirir. Dilruba, Aziz'e Adem'e sorar. Aziz ise Adem'i aramaya çıkar ve gittiği otelde Adem'i bulur.

AZİZ 16. SON BÖLÜM İZLE!



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