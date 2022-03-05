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Haberler Televizyon Aziz son bölüm izle! Show TV Aziz 16. bölüm izle full tek parça!
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Aziz 16. son bölüm izle! Aziz dizisi son bölümde neler oldu?

Show TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Aziz her hafta cuma akşamı takipçileri ile buluşuyor. Yapımcılığı O3 Medya tarafından yapılan Aziz dizisi her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek izleyenler Aziz 16. bölümü araştırıyor. İşte Aziz 16. son bölüm full tek parça izle!

Aziz son bölüm izle! Show TV Aziz 16. bölüm izle full tek parça!

Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Aziz'in son bölümü araştırılıyor. Proje tasarımı Necati Şahin tarafından gerçekleştirilen Aziz dizisinde heyecan durulmuyor. Show TV'nin sevilen dizisi Aziz 16. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamları yayınlanan Aziz dizisi zengin oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aziz son bölümü dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Aziz 16. bölümde neler oldu sorusunun cevabı ve Aziz 16. bölüm hakkında merak edilenler...

AZİZ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 16. Bölümünde; Aziz, Pierre'e karşı bir oyun kuruyor. İngilizlere satacağı halıları Adana'ya gidecek çeyizlerin arasına saklar. Atölyeye gelen Pierre, karşısında gazetecileri görünce büyük şok yaşar. Ve çeyizin şehirden çıkmasına engel olamaz. Pierre'in istediği tazminatı ödeyemeyen Galip Payidar atölyeyi kapatmak zorunda kalıyor.

Dilruba'nın Aziz ile birlikte olduğunu öğrenen Adem kendini kaybediyor. Adem'in onu yok saymasından rahatsız olan Dilruba, Adem'e hesap sorar. Karşılığındaysa Adem, Dilruba'ya öfke kusar. Adem, Dilruba'yı aldatarak geceyi Madam Elena ile geçirir. Dilruba, Aziz'e Adem'e sorar. Aziz ise Adem'i aramaya çıkar ve gittiği otelde Adem'i bulur.

AZİZ 16. SON BÖLÜM İZLE!

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