1998'de bir oy farkla Fenerbahçe başkanı seçilen, 2018 yılına kadar aralıksız başkan olan ve 4 Haziran 2018'de başkanlık koltuğunu Ali Koç'a kaptıran Aziz Yıldırım, NTV'de katıldığı televizyon programında başkanlık öncesi ve sonrası hayatını anlattı. Çarpıcı açıklamalar yapan Yıldırım Ali Koç'a kırgın olmadığını dile getirirken Fenerbahçe defterinin kendisi için kapandığını vurguladı. 3 Temmuz sürecini anlatan Yıldırım, Alex de Souza'nın ayrılığı, basketbol sponsorluğu, hakkında yapılan eleştirilerle ilgili birçok konuda açıklamalar yaptı...

Eski ve yeni bayramları değerlendirenAziz Yıldırım, "Geçmişi anmak 60 yıl önceye gitmek demek. İnsan, 60 yıl önceyi toparlayamıyor. Ancak hep söylendiği gibi geçmiş bayramlar bir başkaydı. Verilen küçük bir hediye insanı mutlu ediyordu. O bayramları hep çok iyi gibi hatırlıyoruz. Aslında bugünkü bayramlarda gelenekler devam ediyorsa daha olumlu. Büyükleri geçmişte olduğu gibi ziyaret ediyoruz. Onlarla beraber oluyoruz. Bayramları eskide olduğu gibi bugün de yaşıyoruz." dedi.

"Nasıl bir ailede büyüdünüz?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Babam öğretmendi, annem de ev hanımıydı. Mutluyduk. 3 erkek kardeştik. Anne babamla mutlu yaşadık. İyi bir aileydik. İyi aile olmasaydık hayata iyi başlayamazdık. Bir yere geldiysek onlar sayesinde geldik. Onları rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek planları üzerine konuşan Yıldırım, "Dayımın inşaat şirketleri vardı. Onun yanında çalışmaya başladık. Zaman içinde kendi şirketlerimizi kurduk. Fenerbahçe sevgisinden dolayı futbola, daha doğrusu kulüpçülüğe bulaştık. Daha sonra Fenerbahçe'de yöneticilik yaptım. Fenerbahçe başkanı olduktan sonra iş hayatını bıraktım. Şimdi kulübü bıraktıktan sonra iş hayatına başladım. İşimle ailemle hayatımı devam ettiriyorum. Kızım Yaz, Londra'da. Ancak yazın buraya geliyor. Onunla birlikte artık çok vakit geçiriyorum." diyerek başkanlık öncesi ve sonraki yaşantısını anlattı.

Çocuklarının Fenerbahçeli olmalarını da değerlendiren Yıldırım. "İki büyük kızım var. Kızlarıma 'Bu takımı tutacaksınız' demedim. Ama Yaz doğduğu zaman doğumhanede doktoru Teksan Bey'di. O Fenerbahçe marşları çalarak, Fenerbahçe'yi daha doğduğu andan itibaren yaşamasını sağladı. Öbürlerinde o yoktu ama benden dolayı onlar da Fenerbahçe sevgisi kazandılar. Onlar da Fenerbahçeli." diye konuştu.

"300'DEN FAZLA GÜVERCİNİM VAR"

Futbol dışındaki hobilerini de anlatan Yıldırım, "Hayvanseverim. Çocukluğumdan beri, aileden geçen kalıtsal bir yapı. Güvercin merakım çok. 300'den fazla güvercin var burada besliyorum. Bütün hayvanlara karşı sıcak bir ilişkim var. Dayım (Faruk Yalçın) hayvanat bahçesi yaptığında ben de yardımcı oldum. Türkiye'nin her yerinden hayvanları getirdik ve hayvanat bançesi kurulmasına yardımcı olmaya çalıştım. Hayvan sevgisi var. Sinema, kitap okuma var. Sezen Aksu ve o tarz şarkılar dinlerim. Arada sırada sinemaya gidiyorum." dedi.

Başkanlığa başladığı yıllarda Faruk Yalçın'ın fikirlerinden yararlandığını kaydeden Aziz Yıldırım, "O yıllarda kulüple ilgili fazla kimseden bilgi veya bir danışmanlık almadım. Ama hayat tecrübesi yönünden büyük dayım Faruk Yalçın vardı. Onunla birlikte büyüdük. Hep yurt dışında kalmış yaşamış okumuş. Hayat tecrübesi fazla olan bir insandır. Onun bilgi ve deneyimlerinden destek görmek için konuşurdum. İlk başkan seçildiğimden sonra 1998'in 18 Şubat'ıydı. Kulübe geldi. Faruk Ilgaz'ın o zamanki tesislerine gittik, balık yiyeceğiz. Sarı ve lacivert odalar vardı. Odaların yüksekliği 2 metre, laciverte boyanmış. Üstüne ağlar atılmış. Öyle bir odada sanki salaş bir yerdi. Bana 'Fenerbahçe'nin simgesi logosudur. Buraları sarı veya veya laciverte boyamak yanlış. Buraları beyaza veya griye boyat. İnsanların burada içi açılsın. Burada içim karardı' dedi. Bu ağları kaldırtıp, orayı güzel bir bina yaptırdım." ifadelerini kullandı.

FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Futbolculuk geçmişinden de bahseden Yıldırım, "O zamanki ailelerde düşünceler daha çok çocukların eğitim almasıydı. Biz de eğitime yönlendik. Zaten amatörce oynadım. Amatör oynadığım için bıraktığım için de bıraktım. Ama zevk için mahalle arasında, sahalarda idare olduktan sonra da Fenerbahçe'de küçük halı sahalarda küçük maçlar yapıyorduk. Cemil Turan'la, Ogün Altıparmak'la futbol oynadım. Yalnız eğlencesine." yorumunda bulundu.

"SPORLA HİÇ İLGİLENMEYECEĞİM"

"20 yıllık başkanlık sürecinde fazla işle uğraşmadım." diyen Yıldırım, "Şimdi iş hayatına yeniden döndüm. İşlerin başına geçtim. İnşallah kısa zaman içerisinde bazı işler alacağım. Bu dört beş yıllık süreç içerisinde şirketleri büyüteceğim. Bunun dışında da kızımla ailemle yaşantıma devam edeceğim. Sporla hiç ilgilenmeyeceğim, bunu herkes bilsin. Sadece ailemle ve iş hayatımla ilgileneceğim. Dostlarımla gidip yemek yiyeceğim. Gezeceğim, eğleneceğim. Bundan sonra ne kadar yaşarım bilemem. Ama bundan sonraki ömrüm böyle geçecek. Fenerbahçe'yle veya başka bir kulüple, sporla ilgilenecek zamanım yok artık.' sözleriyle de bundan sonraki planlarını anlattı.

"3 TEMMUZ'DA ALINDIĞIM EVE BİR DAHA GİTMEDİM"

Fenerbahçe'nin ileri gitmesi durumunda Türk sporunun da o kadar atılım yapacağını kaydeden Yıldırım, "3 Temmuz sonrası üzerime düşeni yaptım. Gözaltına alındığım eve bir daha gitmedim. O operasyon ekonomimizi etkiledi" dedi.

"5 SENE SONRA GERÇEK YÜZLERİNE VURMAYA BAŞLAYACAK"

Hapishane günlerini anlatan Yıldırım, "Başkanlık sonrası aleyhime konuşamayanlar, konuşuyorlar. 5 sene sonra gerçek yüzlerine vurmaya başlayacak. Bütün Fenerbahçe'ye baksınlar; her şeyi Aziz Yıldırım yaptı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SPORUNA YAPTIĞIĞIM KATKIYI BİR DAHA KİMSE YAPAMAZ"

Türk sporuna önemli katkı yaptığını savunan Yıldırım, "Türk sporuna yaptığım katkıyı bundan sonra kimse yapamaz. 20 yıllık süreçte hangisinin başarı ya da başarısızlık olduğunu kamuoyu takdir edecek. Şu başarı veya başarısızlık demem yanlış olur. En azından stadını ilk defa Fenerbahçe kendisi yaptı. Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kendi kaynaklarımızdan bankarlarla Fenerbahçe adıyla o stadı yaptık. O stadın yapımıyla beraber Türkiye'de devlet bütün şehirlerde bütün takımlara statlar yapmaya başladı. Bu ileride mesela 10 sene sonra kendini daha belirleyici hale gelecektir. Bu statlarla Türk sporu daha ileriye gidecektir. En azından bunu yaptık. Salonu yaptım. Fenerbahçe'ye tesisler yaptım. Bunun yanında da ekonomik olarak muazzam bir pozisyona getirdim." yorumunda bulundu.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KULÜBÜDÜR"

3 Temmuz'dan sonra ekonomik olarak sıkıntıya girdiklerini vurgulayan Yıldırım, "2011'deki 3 Temmuz'dan sonra ekonomik sıkıntıya girdik. Bu sıkıntıların nedeni de budur. Bu süreç içerisinde Ortega'yı, Baliç'i, Hooijdonk'u, Alex'i, Anelka'yı 25 yaşında Türkiye'ye getirdim. Roberto Carlos şampiyon olduğu gecenin ertesi günü Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe geçmişte Yugoslav ve orta sınıf transferler yapıyordu. Birden bire çok büyük noktalara getirdik. Türkiye'de diğer kulüpler de bunu yapmaya başladı, başardılar. Bütçenin çok veya az olmasından dolayı transfer yapmazsınız. Kulüp politikasına bağlı. Bir transfer yaparsınız ve dersiniz geçmişte bizim yaptığımız gibi 'Önemli oyuncular getireceğiz ve kulübü dünyaya tanıtacağız. Bununla seyirci artıracağız, forma sattıracağız, ekonomik olarak daha güçlü hale geleceğiz' dersiniz. Politika budur. Bir tane oyuncuyu yalnız bir sene alırsınız, kulüp onunla 10 sene idare eder. Biz her sene bir oyuncu getirdik. Kulübün şartlarını zorlayarak yaptık. O zaman da şartlar böyleydi. Geçen sene 11 oyuncu aldığımızda da bütün şartlar aynıydı. Kulüp yönetimi isterse yapabilir ama o yönetimin düşüncesine bağlı. O şekilde düşünüyorum ve takip ediyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli kulübüdür. Fenerbahçe ne kadar ileri giderse Türk sporu da o kadar atılım yapacaktır. Onun için hepimiz Fenerbahçe'yi destekleyelim." dedi.

"3 TEMMUZ SONRASI BANA DÜŞENİ YAPTIM"

3 Temmuz öncesi kulubün ekonomik olarak iyi seviyelerde olduğunu kaydeden Yıldırım, "Forbes'ta en zengin kulüpler sıralamasında 10 kulüp içerisinde 18-19'lardaydık. Başarı yakaladık ama 3 Temmuz'da bunlar gölgelendi. 3 Temmuz'da 1 sene yattım. Ben bana düşeni yaptım. Artık olmayacak bir şey için yapar mısın demek yanlış. Görevde olanlar böyle bir şey olursa onlar o görevi yapacaklar. " dedi.

O dönemde destekler gördüğünü vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:

"O dönem başladığında herkeste panik ve korku vardı. Olay FETÖ olayı değildi. Devletin hakimlerin, savcıların yaptığı operasyon olduğu için herkes devletin sahiplendiği bir pozisyon olarak gördü. İnsanlar korkuyordu. Zaman içerisinde bunun bir FETÖ tarafından yapılan olaylar olduğunu gördükten sonra herkes tarafından destek gördük. Dostlar o zaman daha çok gelip sarıldılar. Rıdvan Dilmen hapishanedeyken her gün geldi. Merçil var her gün geldi. Böyle insanlar çok vardı. Yaşadık. Bilmeyen yok. Gözaltına alındığım bir daha da gitmedim. Burayı aldım yaptırdım ve buraya yerleştim."

"ALEX İLE PROBLEMİM YOKTU"

Alex konusunda kurumsallık için Aykut Kocaman'dan yana tavır aldığını belirten Aziz Yıldırım, "Alex ile problemim yoktu. Alex'in Aykut Hoca ile problemi vardı. Yönetici olarak benim çözmem gerekiyordu. Ben de kulübün kurumsal yapısına uygun olarak Aykut Hoca'yı tutarak olayı o şekilde çözdüm. Alex hapishanede de geldi. Onun dışında da gelmek istedi. Alex ile problemim yok." ifadelerini kullandı.

HAPİSHANE GÜNLERİ NASIL GEÇTİ?

Aziz Yıldırım, hapishanedeki 12 ayını ise şöyle anlattı:

"Hatıra çok. Yalnız bir odada kalıyordum. Diğerleri grup olarak, 8'er 10'ar kişi kalıyordu. Bir gece kapı çalıyor. Ramazan ayı. Oruç, sahurda kapı çalıyor ve bizim Tamer bey, heyecanla uyku sersemi olarak kalkıyor. 'Kim o kim o?' diye bağırıyor. Bizim Bülent bağırıyor 'Hırsız hırsız'. Merdivenlerden aşağı iniyor, bakıyorlar ki sorumlulardan birisi yemek getirmiş. Yemeği kantinden yiyorduk. Devamlı konserve yiyordum. Arada sırada dışarıdan tavuk getiriyorlardı. Onları yedik, onların dışında oradaki insanlar nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşadık.

Kurallar neyse, hepimiz uyduğumuz için hiçbir sorun olmuyordu. Onlar da bize saygılı davrandılar. Hiçbir zaman mahkum gibi davranmadılar. Şahsiyet ve kişiliğimize saygı gösterdiler. Oradaki kurallara uyguma çalıştık. Bir problem olmadan çıktık. Hapishane müdürü son çıktığım gün 'görüşmek istiyorum' dedi. 'Gel' dedim geldi. 'Buraya çok insan gelip gitti. İlk günkü gelip ilk günkü gibi giden bir tek sizsiniz' dedi.

Kendime saygılıydım. Bende olmayan bir hadiseden dolayı kendimi güçlü hissediyordum. Yapmış olsaydık, onların bizi suçladıklarında haklılık payı olsaydı, şahsım olarak dik duramazdım. Bir yerden siz kendiniz 'ya biz yaptık, o zaman bunun cezasını çekmeliyiz' deyip tepki koyamazdınız. Ben haklı olduğum için dik durdum, FETÖ'nun durumunda kimsenin konuşamadığı şeyleri biz söyledik.

Hapishanede çok ziyaretçimiz oldu. Orada savcı fazla ziyaretçi olunca işte 'başkan istemiyor, ailesini bile görmek istemiyor' diye insanlara izin vermek istemediler. Bir tek onları yaşadık. O günlerden birinde insanlar gelemiyor. Savcı izin kağıdı vermiyor. Sinan Engin ile Levent Kızıl geldi. Ben şaşırdım. Zorla izin alıp gelmişlerdi."

Kulüp sponsorluklarıyla ilgili konuşan Yıldırım, "Ferit Bey ve Doğuş Grubu olarak ben başkan seçildikten sonra her yıl belli noktalarda bazen saha kenarında, bazen stadın üst tarafında hep Doğuş vardı. Stadın altındaki dükkanlarda Doğuş'un araçların satılması yönünde. Kulübe maddi katkı sağlayarak en son basketbola 11 milyon Euro verdiler ve o sponsorlukla birlikte şampiyon olduk. Fenerbahçe'ye katkılar yaptı. Benim olduğum her dönemde kulübe elinden gelen her ihtiyaçta destek verdi. Şimdi diğer sponsorları saysakla bitmez. Ancak en önemlisi Ferit Bey ve Ülker Grubu, Murat Bey (Ülker) en büyük desteği verdi." dedi.

"YARGITAY KARARININ ARDINDAN BIRAKACAKTIM"

"Bu seçimde başkan olsaydınız, ne yapacaktınız?" sorusu üzerine konuşan Yıldırım, "Düşüncem belliydi. Bu Yargıtay kararının bitmesi için elimden geleni yapacaktım. Şimdi artık yapabildiğimiz kadar, bir an evvel bitmesini sağlamak. Onu sağladıktan sonra benim için bitiyordu. Bittiğinde Aziz Yıldırım olarak temize çıkıyorum. Hayatıma devam ediyorum. Ondan sonra Fenerbahçe için yeni bir süreç başlıyor. Fenerbahçe'nin haklarını almak, süreç içerisindeki kayıpları karşılamak için her türlü kanuni yolları kullanarak veyahut istişarelerle Fenerbahçe'nin maddi ve manevi anlamdaki kayıplarını karşılayacak yönetim artık Fenerbahçe yönetimleri bu süreci devam ettirecekler. Ettirmeliler." yanıtını verdi.

Kaybettiği seçimle ilgili de konuşan Yıldırım, "Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe iyi bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıkta ve yöneticilikteki kadar ilgi ve alakam olmaz. Ve hiçbir zaman da Fenerbahçe politikalarının içinde bundan sonra yer almam. Benim düşüncelerim ayrıdır. Gelen yönetimler rahatça çalışırlar, görevlerini yaparlar, daha sonra gelen insanlara devrederler. Ben bundan sonra Fenerbahçe'yle ilgili, bana sataşılmadığı müddetçe, bana karalama yapılmadığı sürece Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir yorumda bulunmam, ve hiçbir konuda da fikrimi beyan etmem. Ama bana karşı yalan, yanlış şeyler söylenirse onlara cevabını veririm. Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır." dedi.

ALİ KOÇ'A KIRGIN MI?

Ali Koç'a kırgın olmadığını belirten Aziz Yıldırım "Benim için bitmiştir. Takılacak bir konum yok. 20 yıllık başkanlık yaptım. Son süreçte de kendimi mecbur hissettiğim için yapayım diyordum. Normalde bırakmam lazımdı çünkü ben Fenerbahçe'ye yaptım yapacağımı yani." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN FENERBAHÇE'YE BAKSINLAR; HER ŞEYİ AZİZ YILDIRIM YAPTI"

Fenerbahçe adına birçok şey yaptığını vurgulayan Yıldırım, "Şimdi belki kızıyorlar, yazıyorlar çiziyorlar. Aleyhime konuşamayanlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Bir süreç sonra onlar hep susacaklar. 5 sene sonra gerçek yüzlerine vurmaya başlayacak. O zaman ne dediklerine, söylediklerine kendileri de utanacaklar. Bu kulübe 20 senemi verdim. Bu kulüp için 1 sene gık demeden, şikayet etmeden hapis yattım. Bunun değerini herkes iyi bilsin. Benim bir beklentim yok. Bunu söyleyenler hep pişman olacaklar. Çocuklarıma aileme Fenerbahçe gibi güzide bir kulübün 20 yıllık başkanlığı, bu başkanlıktan sonra onlar için onur şeref. Bütün Fenerbahçe'ye baksınlar. Her yerde Aziz Yıldırım'ın yaptığı şeyler var. Binalar, tesisler.. Her şeyi Aziz Yıldırım yaptı. Saymaya başlarsan sonuna kadar araya başka kimse giremez! Özlenen Fenerbahçe içerisindeki bütün yıldız oyuncuları Aziz Yıldırım ve arkadaşları getirdi." ifadelerini kullandı.

VEFA KÜÇÜK'E SİTEMDE BULUNDU

Ali Koç'un kongrede yapmış olduğu konuşmalara da değinen Yıldırım, "Ali Koç'un kongrede yapmış olduğu konuşmalar yanlıştı. Onları tarih ve Fenerbahçe camiası zamanı geldiğinde cevap verecektir. Bana sataşma olmadığı sürece de fazla bu işlerin içine girmeyi düşünmediğimi ifade ettim. Beklentim Fenerbahçe'ye hizmet etmeleri, Fenerbahçe'yi bizden de iyi noktalara getirmeleri... O noktaya gelirse hepimiz sevineceğiz, hiç kimseye kırgınlığım yok." dedi.

Fenerbahçe Üniversitesi'yle ilgili olarak da konuşan Yıldırım, "Vefa beye (Küçük) bir şey söyleyeyim, üniversite şartları belliydi, bütün üniversite projesini Vefa Bey yürüttü. Üniversiteyi 1 yıl ertelemeleri, 100 kişiye yakın öğretim görevlisi alındı. Bunların hepsini Vefa bey organize etti. Bunların hiçbirine karışmadım, hiçbir ilgi alakam da olmadı. Bana getirdiler, evrak imzaladım. Arkasındayım. Ama Vefa beyin en azından 'Siz bunları geriye atıyorsunuz ama bu adamları biz aldık, bu binayı ben kiraladım, inşaatı ben yaptırdım, bunların hepsiyle ilgili bilgim var' demesi lazım. Tamamen dışarı çekilmiş, hiçbir şey söylemeyecek pozisyonda olması beni üzüyor. İnsanların her türlü şartlarda yaptıkları doğruysa onlara sahip olması gerekir. Bunlarla ilgili Vefa beye kırgınım." ifadelerini kullandı.

İsminin bir tesise verilmesini istemediğini belirten Aziz Yıldırım, "Hiç istemedim, yine de istemiyorum. O bir hizmettir. O hizmeti kendim için istemedim. Sevdiğim kulüp veya Türk sporu için yapmaya çalıştım. Yayın ihalesi yapılırken '400 milyondan aşağı gitmeyecek' dediğim de bazıları 'Sen parayı çakıl taşı mı zannediyorsun.' diye yazı yazdılar. Parayı 150 milyon dolardan 450 milyon dolara çıkardım. İhaleye çıkarttım. Türk sporuna yaptığım katkıyı bundan sonra kimse yapamaz. Büyük bir katkı yaptım. Bundan sonraki rayiç bundan sonra hep katlayarak gidecektir. Türk sporuna yapılması gerekenleri söyledim. Takımları yeniden düzenlemek lazım. Ligleri düzenlemek lazım. TFF'nin yeniden yapılanması ve kulüpleri yeniden yapılandırması lazım. Bunlar yapılınca Türk futbolu çağ atlar. 80 milyon nüfus var. Bundan yüzde 40'ından fazlası çocuk. Türkiye'de çok potansiyel var." açıklamalarında bulundu.

Amatör branşlardaki vergi düzenlemesiyle ilgili kanuna da değinen Yıldırım, "15 senedir söylüyordum. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu çok anlattım. 2011'de Metris'e gitmemiş olsaydık, o sezon çıkartıracaklardı. Bakanlara anlattık. Başbakan'lara, Cumhurbaşkanı'na anlattık. En son sayın Cumhurbaşkanı bir devrimdir. Herkes Cumhurbaşkanı'na teşekkür etsin. O kanunu destekleyen kanuna imza atan milletvekillerine hangi partiden olursa olsun herkes teşekkür etsin." dedi.

Sosyal medyada kendisi için yazılan ve çizilenleri takip etmediğini belirten Aziz Yıldırım, "Kulüpte başkanlık yaptığımda da medyayı takip etmezdim. Sosyal medyayı hiç tanımam, bilmem. Bugünlerde galiba lehime yazılar yazılıyormuş. İnsanlar 'Aziz Yıldırım yazdırıyor, çizdiriyor' deniliyormuş. Sosyal medyada bir tane tanıdığım insan yok. Sosyal medyayı takip etmem de etmiyeceğim de." diye konuştu.

