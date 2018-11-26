Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, DHA'ya yaptığı yazılı açıklamada şu sözleri kullandı:
"Dün Beyaz TV isimli kanalda, şahsımla ilgili asılsız bazı iddialar ve öngörüler ortaya atılmıştır. 'Eski bir yönetici'nin ağzından ortaya atılan iddialara göre, şahsımın Aralık ayında bazı açıklamalar yapacağı ifade edilmektedir.
Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Benim şu an için herhangi bir konuşma ya da demeç planım bulunmamaktadır. Şunu açıkça belirtmek isterim ki, geçtiğimiz Ağustos ayında NTV kanalına verdiğim röportajda, Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili hangi noktada isem, bugün de aynı noktadayım. O röportajda belirttiğim düşünceler dışında, benimle ilgili yazılan her türlü iddia gerçek dışıdır. Bununla birlikte, onur ve şerefle yürüttüğüm 20 yıllık Fenerbahçe Başkanlık görevi boyunca beni tanımış olanlar bilirler ki, herhangi bir demeç verme gibi bir planım olursa, bunu 3'üncü şahıslardan değil, bizzat benim ağzımdan öğrenirsiniz. Dolayısıyla, benim dışımda herhangi bir kaynaktan gelen bilgiye sorgusuz sualsiz itibar edilmemesini rica ederim."
AZİZ YILDIRIM'IN AĞUSTOS AYINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA
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