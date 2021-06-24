Aziz Yıldırım kongreye katılmayacak

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek olan sarı-lacivertlilerin genel kuruluna katılmayacağını açıkladı. Yıldırım, kongre öncesi maraton tribünü tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını açıkladı. Yıldırım ve ekibinin buradaki otoparkı kullanma talebini, eski yönetici Abdullah Kiğılı'nın sağlık durumundan dolayı yaptığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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