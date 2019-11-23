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Azize 2. yeni bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların yeni dizisi Azize 2. bölüm ile ekranlara gelecek. İzleyici tarafından ilgi çeken Azize'nin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Azize 26 Kasım Salı akşamı Kanal D'de izleyici karşısında olacak. İşte yeni bölümden detaylar...

Azize

Süreç Film imzalı yeni dizi Azize, en son ilk bölümüyle ekranlara geldi. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla Azize her Salı akşamı ekranlarda olacak. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme alıyor.

AZİZE YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Azize, yaşadığı kötü olaylardan dolayı Alpanlar'ın evinden kaçmaya çalışır. Ancak Kartal'ın onu bırakmaya niyeti yoktur. Balkan'ın başına gelenlerin bir şekilde Azize ile bağlantılı olduğunu düşünür.

Diğer taraftan yaşanacakları ön gören Yıldız, Azize'yi Kartal konusunda uyarır! Kartal'ı inandırmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinden bahseder. Bu sırada Tuna ile Yıldız arasında da büyük bir gerilim vardır.

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