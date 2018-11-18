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Azra Akın kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Azra Akın'ın hayatı ve kariyeri

Azra Akın kimdir, kaç yaşında, nerelidir? sorusu, dünya güzeli Azra Akın'ın anne olması haberinin ardından merakla araştırılıyor. Mankenlik, sunuculuk ve oyunculuk gibi alanlarda boy gösteren güzel sanatçı, anne oldu. Peki, Azra Akın kimdir? İşte, Azra Akın'ın hayatı ve kariyeri...

18.11.2018 - 11:47 | Güncelleme:

Türkiye ve Dünya güzelliği gibi başarılara sahip olan Azra Akın, anne oldu. Mankenlik, modellik, sunuculuk yapan güzel sanatçı çeşitli dizilerde de oyuncu olarak boy gösterdi. Peki, Azra Akın kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Azra Akın'ın hayatı ve kariyeri...

AZRA AKIN KİMDİR?

Azra Akın (d. 8 Aralık 1981, Almelo), Türk manken, model ve oyuncu. Akın, 2002 Türkiye güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanmıştır.
Babası aslen Uşak'ın Karahallı ilçesinden bir zamanlar Eskişehirspor'da futbol oynamış Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun ve şimdi tercümanlık yapan Nazım Akın, annesi ise Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Hollanda'da öğretmenlik yapan Ayda Akın'dır. Aile 1971 yılında Hollanda'ya yerleşmiştir. Akın'ın kendisinden iki yaş küçük Doruk adlı bir kız kardeşi vardır.
Azra Akın, Hollanda'da bale, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim görmüştür.

1998 yılında Elite Model yarışması Türkiye ayağında birincilik kazanmıştır. Daha sonra 2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Bu yarışma sonucu Miss World yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır. İlk olarak Nijerya'da düzenlenmesi planlanan yarışma, bu ülkede Amina Lawal adlı kadının evlenmeden çocuk sahibi olması ve bunun sonuncunda ölümle cezalandırılmasını protesto için birçok ülke tarafından boykot edilme tehlikesiyle karşılaşınca Londra'ya alınmıştır. Yarışma sonucunda Miss World unvanını 1932'de Keriman Halis'in ardından Türkiye'ye Istanbulma ikinci defa getiren kişi olmuştur. Bu unvan 1954'te bir Mısırlı güzele verilen dünya güzelliği ödülünden bu yana nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye gitmemişti.

Manken - modellik yapmaya devam eden Azra Akın, aynı zamanda reklamlarda ve TV dizilerinde oyunculuk da yapmaktadır.

2004'te başrolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Yağmur Zamanı adlı dizide Eylül karakterini canlandırmıştır. 2009'da Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kemal Başar'ın yönetmenliğinde, 72. Koğuş adlı oyunda rol almıştır. Acun Medya tarafından Show TV'de düzenlenen Yok Böyle Dans yarışmasında yarışmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Geniş Aile dizisinde rol almıştır. 2012'de M.U.C.K. dizisinde müzik öğretmeni olan Elif Hoca karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Galip Derviş dizisinde konuk oyuncu olarak Gülten rolünü canlandırdı. Son olarak 2014 yılında konuk olarak Arkadaşım Hoşgeldin'e katılmıştır. Eylül 2014'te vizyona giren Çilek isimli filmde başrol olarak oynamıştır. 2015'te başrollerini İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı Poyraz Karayel adlı diziye, Çiğdem karakteriyle katıldı.

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