Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın (26.07.2018) Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak. Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak. Peki, B36 Torshavn Beşiktaş UEF Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

B36 TORSHAVN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

B36 Torshavn Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe saat 21.00'de Gundadalur Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, yarın Faroe Adaları'nda B36 Torshavn ekibiyle karşı karşıya gelecek. Takım otobüsüyle Atatürk Havalimanı'na gelen Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolculardan oluşan siyah-beyazlı kafile buradan Faroe Adaları'na hareket etti. Havalimanında yolcular ve çalışanlar futbolculara başarılar dilerken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği B36 Torshavn maçı kadrosu şöyle:

"Tolga Zengin, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Garry Medel, Necip Uysal, Fatih, Alpay, Caner Erkin, Adriano, Tolgay Arslan, Dorukhan, Orkan Çınar, Lens, Ryan Babel, Larin, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Güven."

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