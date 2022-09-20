BABA SON BÖLÜM ÖZETİ

Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatını değiştirir. Ailenin babası Emin Saruhanlı kaybolur. Bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü Kadir’in omuzlarındadır.

Kadir bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan her yerde babasını arar. Emin ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır.

Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları... Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve İlhan Karaçam için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.