Baba 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Emin'in, intihar etmeyi düşünen Salih'le olan konuşması izleyenleri derinden etkilerken, "Yetim maaşı varmış ben ölürsem..." sözleri yüreklere dokunuyor.

İşte Baba'nın 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

BABA'NIN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Selahattin, Muhsin'e yapılan saldırıyı öğrenince tüm Çöpköy'ün Kadir'in fikirleriyle zehirlenmeye başladığını düşünüp önemli bir hamle yapar. Kadir, Firuze ile birlikteyken Selahattin'e yakalanmaktan son anda kurtulunca, çok zor bir karar alır. Kadir'in dikkatini çekmeye çalışan Firuze, kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur. Aylar sonra ilk defa Emin'le yüzleşen İlhan, sebep olduğu şeyleri daha yakından görür. Büşra ile bir kez daha konuştuktan sonra başka çaresinin kalmadığını düşünen İlhan, herkesi şaşırtacak bir karar verir. Çöpköy'ün içinde yeni bir iş kolu yaratan Selahattin, bu işin tehlikeli kısmını yaptırmak için sürpriz bir ismi devreye sokar.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.



'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!