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Haberler Televizyon 'Baba' 6. bölüm tanıtım: Dengeler değişiyor!
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'Kadir'in evden ayrılmasıyla dengeler değişiyor!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba' bu akşam 6. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Baba'nın 6. bölüm tanıtımları ve ön izleme sahnesi...

'Baba' 6. bölüm tanıtım: Dengeler değişiyor!
'Kadir'in evden ayrılmasıyla dengeler değişiyor!
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HABERTURK.COM

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikâyesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Baba'nın oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Cem Uslu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

Baba bu akşam 6. bölümüyle ekrana gelecek. Kadir'in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır.

Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

"Baba" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Baba'nın 6. Bölüm Tanıtımları;

Baba'nın 6. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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