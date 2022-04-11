Baba 9. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Büşra’nın, “En azından orada beni seven biri var” sözleri Kadir’i şoke ediyor. Büşra ile İlhan giderek birbirine yakınlaşırken, Ahmet’in tehditkar konuşması Büşra’yı köşeye sıkıştırıyor. Servet’in Emin’e “Tek sana kendimi sevdiremedim be baba…” sözleri yüreklere dokunurken, polislerin Servet’i götürdüğü anlar ise merak uyandırıyor.

İşte Baba’nın 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

BABA’NIN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Büşra ve Servet’in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir. Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet’in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur’u köşke getiren Yaşar, Servet’in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif’le karşı karşıya gelir. İlhan’la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!