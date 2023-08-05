Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu! Konya'da, kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Mehmet Candan ve kızı 4 yaşındaki Almina Günay Candan'ın, başlarına 4 katlı binadan kopan sıva parçalarının düşme anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Baba- kızın tedavisi sürerken, Almina Günay'ın sol el ve ayağının felç olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi

Konya Akşehir'de oturan Mehmet Candan (35), eşi Fadime Candan ve kızı Almina Günay Candan (4), 2 Ağustos Çarşamba günü mobilya alışverişi için evden çıktı.

BABA İLE KIZI YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre Candan ailesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda yürürken 4 katlı binadan beton sıva parçaları düştü. Beton parçaları başlarına isabet eden baba ve kızı yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Fadime Candan ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızı, ilk tedavinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

FELÇ KALMA İHTİMALİ VAR

Mehmet Candan'ın omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşurken, başından yaralanan minik Almina Günay'ın sol el ve ayağının felç olma ihtimali bulunduğu belirtildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Beton parçasının düşme anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Candan ailesi, onlarca kişinin geçtiği kaldırımda yürürken bir anda binadan kopan sıva parçaları üzerlerine düştü. Baba ile kızının yaralanması ve olay sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.