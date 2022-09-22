Baba ile oğlunu öldürecekti! Acilde dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

Hatay'da olay, 13 Eylül günü Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Zeki Koçin ile oğlu Tahir Mert Koçin (15), iş yerinden çıkıp evlerine gitti. Baba- oğul, otomobilden inmeye hazırlanırken akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen komşuları T.A.'nın (46) silahlı saldırısına uğradı.

YARALI OĞLUNU HASTANEYE GÖTÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre saldırıda Tahir Mert Koçin, sağ bacağından yaralandı. Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ACİL SERVİSTE BABA İLE OĞLUNU BULDU Bu kez yaya olarak geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları tek tek kontrol edip baba ile oğlunu buldu.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI T.A., namluyu doğrultup tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada servisteki 1'i sivil, 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp müdahale etti.