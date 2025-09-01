Baba Mesut ve oğlu Cihan stüdyoda yüzleşti

Bir gün önce baba Mesut, canlı yayında kayıp olan oğlunun hayatından şüphe ettiğini belirtmiş ve diğer oğlu Cihan’dan şüphelendiğini dile getirmişti. Bugün Cihan stüdyoya gelerek babası Mesut ile yüzleşti. Cihan, tüm suçlamaları reddetti.

CANER HİÇ HASTANEYE GİTMEDİ Mİ?

Didem Arslan Yılmaz, aldıkları bilgilere göre Caner’in kaybolduğu gün hastaneye hiç gitmediği bilgisini paylaştı.

Ayrıca Caner’in bir doktor ya da eczaneden bir yıl boyunca hiç ilaç almadığı bilgisine ulaştıklarını dile getirdi.

Bunun üzerine Cihan, bu bilgilerin doğru olmadığını ve abisinin düzenli olarak yeşil reçeteli ilaç kullandığını söyledi. Kayıp Caner’den hâlâ bir haber yok. Bakalım, ilerleyen günlerde bir gelişme yaşanacak mı?