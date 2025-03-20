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        Haberler Gündem Güncel Baba-oğul çatı tamir ederken düştü! | Son dakika haberleri

        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!

        İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında tamirat yapan baba oğul, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 01:10 Güncelleme: 20.03.2025 - 01:21
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        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
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        İzmir'de Muharrem Barışık (43) ile oğlu Eren Barışık (17), Güzeltepe Mahallesi'nde tamirat için 3 katlı bir binanın çatısına çıktı.

        Çalıştıkları sırada şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan bahçe katına düşen baba ve oğlunu görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, baba Barışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan oğul Barışık da kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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