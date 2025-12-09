Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ve oğlunun cesedinin bulunmasına ilişkin 7 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Son dakika haberleri

        Baba ve oğlunun cesedinin bulunmasına ilişkin 7 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi (49) ve oğlu Muhammet Sati'nin (15) cesetlerinin bulunmasına ilişkin 5'i tutuklu 7 sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 17:11 Güncelleme: 09.12.2025 - 17:11
        Baba ve oğlunun cesedinin bulunmasına ilişkin yeni gelişme
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar A.M.İ, A.İ, İ.K, M.D, M.K. ile tutuksuz sanıklar A.Ö. ve O.K. hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, baba ve oğlunun silahla ateş edilmesi sonucu yakılarak öldürüldükleri kaydedilerek, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce dosyaya sunulan uzmanlık raporunda, sanıkların giysilerinde svap ve atış artıklarının tespit edildiği bildirildi.

        Yer gösterme tutanağının da yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık A.M.İ. ifadesinde, Remzi Sati'nin hayvanları kendi değerinden fazla fiyata sattığını ve kendisini dolandırdığını iddia etti.

        Bu nedenle cinayeti işlediğini ileri süren A.M.İ, delilleri yok etmek için kolonya ile aracı ateşe verdiğini savundu.

        İddianamede, A.M.İ'nin maktulleri öldürdüğü silah ile cep telefonu ve kolonyanın yerini gösterdiği ve suçunu açıkça ikrar ettiği bildirildi.

        Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, sanıklardan A.İ.'nin M.D.'ye ait cep telefonundan olay yerinde baz verdiği, sanık M.K.'nın da olayın gerçekleştiği saat aralığında tıpkı A.M.İ. gibi telefonunu kapattığı, öldürme eyleminin sona ermesinden sonra saat 23.13'te telefonu tekrar açtığı bildirilen iddianamede, bu haliyle M.D, A.İ. ve M.K.'nın üzerlerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı aktarıldı.

        Sanık A.M.İ.'nin yakma eylemini kolonya ile gerçekleştirdiğini beyan etse de A.İ.'nin ifadesinde, evin garaj kısmında yakıt kutularının olduğunu ve bu yakıt kutularıyla A.M.İ.'nin ilgilendiğini beyan ettiğine dikkat çekildi.

        İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

        "Yakma eyleminin çok kuvvetli yanıcı bir maddeden destek alınarak yapıldığı anlaşılmıştır. Sanıkların benzin gibi kuvvetli bir yanıcı madde ile maktulleri yaktıkları dosya kapsamında belirlenmiştir. Her ne kadar İ.K.'nın alınan ifadesinde olay gecesi A.M.İ.'nin hiç yanlarından ayrılmadığını beyan ettiği görülse de şüphelilerin diğer ifadeleri ve A.M.İ.'nin açık ikrarı ile saat 21.30 ile 23.00 aralarında A.M.İ.'nin maktulleri öldürdüğü, İ.K.'nın da ifadesinde açıkça gerçeği örtmeye çalıştığı görülmüştür. Sanık İ.K.'nın çok sık şekilde olay gününden 15 gün öncesine kadar A.M.İ.'nin evine çok sık gidip geldiğini, olay gerçekleşmeden önceki günlerde A.M.İ, İ.K, M.K, O.K. ile maktul Remzi Sati'nin, yoğun şekilde telefon görüşmelerinin olduğunu dosyaya sunulan HTS analiz raporunda net şekilde anlaşılmıştır. Şüphelilerin aynı fikir ve eylem birliği içerisinde baba Remzi ve oğlu Muhammed Sati'yi tasarlayarak ve canavarca hisle silahla ateş etmek ve yakmak suretiyle öldürdükleri anlaşılmıştır. Sanıkların yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

        İSTENİLEN CEZA

        İddianamede, 5'i tutuklu 7 sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

        #Son dakika haberler
