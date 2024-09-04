Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti | Son dakika haberleri

Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti | Son dakika haberleri

Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti Burdur'da esnaflık yapan baba ve oğlunu vurarak öldüren zanlı, maktullere sattığı aracın parasının bir kısmını 6-7 aydır alamadığını, 'her şeyin bir anda' geliştiğini söyledi

Anadolu Ajansı Giriş: 04.09.2024 - 21:06 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:06 facebook

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