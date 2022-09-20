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Baba yeni sezon oyuncuları kimler?

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük ilgi gören dizisi Baba, bu akşam yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini üstlendiği dizi ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Baba dizisinin yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, Baba 2. sezonda diziye katılan isimler...

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  • Baba yeni sezon oyuncuları kimler? Show TV Baba dizisi yeni oyuncuları kimler oldu? Baba dizisi oyuncu kadrosu

    Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Baba'nın yeni sezonu için beklenen gün geldi çattı. Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı dizinin yeni sezon oyuncu kadrosu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar... 
  • Baba yeni sezon oyuncuları kimler? Show TV Baba dizisi yeni oyuncuları kimler oldu? Baba dizisi oyuncu kadrosu

    BABA DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen sevilen dizi Baba, bu akşam Show TV'de izleyicisiyle buluşacak.
  • Baba yeni sezon oyuncuları kimler? Show TV Baba dizisi yeni oyuncuları kimler oldu? Baba dizisi oyuncu kadrosu

    BABA'NIN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ı buluşturan dizinin kadrosuna Levent Ülgen, Hazal Türesan, Ali İl, Buse Meral, Ezgi Dinçer, Volkan Kıran ve Elif Verit gibi usta ve başarılı isimler katıldı. 
  • Baba yeni sezon oyuncuları kimler? Show TV Baba dizisi yeni oyuncuları kimler oldu? Baba dizisi oyuncu kadrosu

    Dizinin yeni sezonunda dahil olan isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyecekleri ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları şimdiden merak konusu oldu. 

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