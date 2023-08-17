Haberler Sağlık Babalar çocuklarının sağlığında önemli bir rol oynuyor

Babalar çocuklarının sağlığında önemli bir rol oynuyor Babalar, çocuklarının sağlığını nasıl etkiledikleri konusundaki araştırmalarda bazen göz ardı edilir. Ancak Nashville, Tennessee'deki Vanderbilt Üniversitesi Hemşirelik Okulu'nda yardımcı doçent olan James Muchira, en başından beri babaların çocuklarının sağlığını önemli şekillerde şekillendirdiğini söyledi. Habertürk Giriş: 17.08.2023 - 15:51 Güncelleme: 17.08.2023 - 15:51 facebook

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Kalp hastalığı risklerinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını inceleyen Muchira, "Babalar, sağlıklı davranışların modellenmesinde büyük rol oynayacaklarını bilmeliler" dedi. Boston'daki Harvard Tıp Okulu'nda pediatri yardımcı doçenti olan çocuk doktoru Dr. Michael Yogman, bir babanın etkisinin benzersiz olduğunu, bir annenin rolünü tamamladığını ancak gereksiz olmadığını söyledi.

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Yogman, babaların rolleri üzerine 2016 Amerikan Pediatri Akademisi raporunun başyazarıydı. Yogman'a göre anneler hala çocuk bakımının çoğunu halletse de, babalar her zamankinden daha fazla ilgili ve çocuklarının nasıl yemek yedikleri, egzersiz yaptıkları ve oynadıkları üzerinde büyük etkileri var. Yogman ve Muchira, babaların çocuklarının sağlığını nasıl şekillendirdiği hakkında şunları söyledi: