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        Haberler Gündem Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 2024 Babalar Günü tarihi ile Babalar Gününe kaç gün var?

        Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak?

        Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü araştırmalarının artmasıyla gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Bu özel ve anlamlı günde babalarına sürpriz yapıp sevindirmek isteyen kişiler "Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. Babalar Günü ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:25
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        Bahar aylarına girilmesiyle birlikte Babalar Günü tarihi araştırmaları yoğunlaştı. İlk kez 1910 yılında kutlanan babalara olan sevginin özellikle gösterildiği bu özel gün için hediye tavsiyelerini bu günün nasıl çıktığını ve 2024 Babalar Günü tarihini sizler için derledik. İşte Babalar Günü hakkında merak edilenler...

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü 16 Haziran 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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        BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

        En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

        Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

        Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

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        Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

        Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

        Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,

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        Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

        Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

        Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

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