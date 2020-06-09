Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan babalar günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Babasına hediye almak için bu özel günü kaçırmak istemeyenler babalar günü tarihini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Babalar günü ne zaman, hangi tarihte 2020? En güzel Babalar günü mesajları...

BABALAR GÜNÜ 2020 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, haziran ayının üçüncü haftasına kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl 21 Haziran 2020 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla...Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.