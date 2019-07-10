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HaberlerKültür-Sanat

'Baban Turgut Özal'ın sayesinde hayattayım'

Gazeteci - yazar Erdal Güven'in 'Tahran'dan Kaçış' adlı kitabından sinemaya uyarlanan, Japonya 2019'u 'Türkiye Yılı' ilan ettiren 'Yuvaya Dönüş'ün galası yapıldı. Galaya Japonya'dan gelen Junichi Numata, Ahmet Özal'a 'Baban Turgut Özal sayesinde hayattayım' dedi

Erdal Güven

'Yuvaya Dönüş'...
Gazeteci - yazar ve Japonya İş Adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJIAD) Başkanı Erdal Güven'in yazdığı 'Tahran'dan Kaçış'tan sinemaya uyarlanan film.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Erdal Güven'in yapımcılığında çekilen 'Yuvaya Dönüş', Japonya'da 2019'u 'Türkiye Yılı' ilan ettiren film olma özelliğini de taşıyor.

Erdal G&uuml;ven
Erdal Güven

Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masuki, Ayten Uncuoğlu ve Burhan Öçal'ın paylaştığı 'Yuvaya Dönüş'ün galası Torun Center Artı Sahne'de yapıldı. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Nilgün Belgün, Ahmet Özal, Şükrü Avşar, Veli Çelik gibi ünlü isimlerin de katıldığı galada 1985'te İran'dan kurtarılarak Türkiye'ye getirilen Japon vatandaşlarından Junichi Numata da vardı. Numata, galada bir araya geldiği Ahmet Özal'a 'Baban Turgut Özal sayesinde hayattayım' dedi.

Junichi Numata - Ahmet &Ouml;zal
Junichi Numata - Ahmet Özal

Junichi Numata, Ahmet Özal'a neden 'Baban Turgut Özal sayesinde hayattayım' dedi?
1985'te Irak, savaş halinde olduğu İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı düzenleneceğini bu nedenle ülkede bulunan yabancıların ülkeyi terk etmelerini salık verdi. Japonya, İran'a hemen bir uçak gönderemeyeceğini belirterek dönemin başbakanı Turgut Özal'dan yardım istedi. Özal, Türk Hava Yolları'na verdiği talimatla Tahran'a bir uçak gönderdi. Tahran'ın bombalanmasına saatler kala 215 Japon vatandaşı Türkiye'ye getirildi.

Turgut &Ouml;zal (13 Ekim 1927 - 17 Nisan 1993)
Turgut Özal (13 Ekim 1927 - 17 Nisan 1993)

Senaryosunu Fatih Özcan ile Şeyda Delibaşı'nın yazdığı, yönetmenliğini Hakan Kurşun'un yaptığı 'Yuvaya Dönüş', gösterime 12 Temmuz'da girecek. Filmin yapımcısı Erdal Güven ile başrol oyuncusu Furkan Palalı duygularını şöyle dile getirdi;

Erdal Güven: 1985'te Tahran'da yaşanan olay Türk - Japon ilişkilerinin zirve yapmasını sağladı. Filmimiz tarihi bir hikâyeyi tekrar gündeme getirirken, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını da güçlendirecek. Ayrıca filmimiz aynı zamanda Japon yolcuları taşıyan Türk Hava Yolları uçağının İstanbul'da büyülü bir aşkın ortasına da indiğini anlatıyor. 'Yuvaya Dönüş'ün 2019'da Japonya'da 'Türkiye Yılı' ilan edilmesindeki katkısından dolayı gururluyum.

Furkan Palalı: Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk gerçekten önemli. Filmimiz öncelikle aşkın renginin olmadığını anlatıyor. Bu çok önemli... Baba - kız ilişkisinin yanında bir aşk hikâyesi de izleyeceğiz. Bir adamın aşkı için ne kadar büyük fedakârlıklar yapabildiğini, hatta bunun bir sınırı olmadığını ve Türk erkeğinin herhangi bir kadına karşı sevgisi olduğu takdirde sınırsız fedakârlık yapabileceğini göreceğiz. Biz de bu filmle beyazperdede dostluk adına bir köprü daha attık.

 

 

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