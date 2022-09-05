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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Babası kemoterapi görüyordu! 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü!
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Babası kemoterapi görüyordu! 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü!

İzmir'in Buca ilçesinde, A.V. (26) kanser hastası olduğu ve kemoterapi gördüğü öğrenilen babası Kazım Vurgun'u (68) iddiaya göre 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. A.V. polis ekipleri tarafından gözaltı alınırken, Kazım Vurgun'un öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. A.V.'nin ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını ileri sürüldü

Son dakika haberi: Babası kemoterapi görüyordu! 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü!
Babası kemoterapi görüyordu! 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü!
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DHA

İzmir Buca'da, saat 04.00 sıralarında Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi yakınındaki müstakil evde kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı.

BABASI KANSER HASTASIYDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kanser hastası olduğu öğrenilen Kazım Vurgun (68), kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 Sokak'ta bulunan müstakil eve taşındı.

BABA İLE OĞLU TARTIŞMAYA BAŞLADI

Burada yalnız yaşayan iki çocuk babası Vurgun'un, oğlu A.V. ile uzun bir süredir konuşmadığı ve yeni evine geldiği için oğlu ile barıştığı öğrenildi. Bugün tekrar ziyarete gelen A.V. ile babası Kazım Vurgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

BIÇAKLA BABASINA SALDIRDI

A.V. evde bulunan bıçakla, babasına saldırdı. Bu sırada kaçmaya çalışan Kazım Vurgun, sırtına aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, suç aleti ile birlikte A.V.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kazım Vurgun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kazım Vurgun'un öldüğünü öğrenen bir yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ÖLEN ANNESİ VE ABLASI HAKKINDA KONUŞTUĞU İDDİASI

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan A.V. ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazım Vurgun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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