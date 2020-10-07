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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın dramatik bir olayı gözler önüne sermişti. itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında görev alan itfaiye eri, 11 yaşındaki E.B.'yi odada zincire bağlanmış halde bulmuştu. Mahallelinin de desteğiyle yangından kurtarılan E.B. hastaneye kaldırılmıştı.

ÇIKMAMASI İÇİN ZİNCİRLEMİŞ!

E.B.'yi babası Mehmet B.'nin çok yaramaz olduğu ve evden çıkmaması için zincirlediği ortaya çıkması tepkilere yol açmıştı. Çocuğu zincire bağlı gören itfaiye eri de, "Evden çıktıktan çok kısa süre sonra evin çatısı çöktü. Çocuğu Allah korudu" diye konuşmuştu.

KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın duyulmasının ardından devreye giren Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuya müdahil oldu. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek, psikososyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için mesleki çalışma başlatılmıştır. Konu hem Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz hem de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uzman ekipleri tarafından yakın takip edilmektedir.

"ÇOCUĞUMUZ ÇOKİM'DEDİR"

Çocuğumuz şu an Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimimiz (ÇOKİM)’dedir. Mesleki çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli tedbirler alınacaktır.