        Babasının dükkanını ateşe verdi! 2 yaralı

        Çınarcık'ta ailesiyle tartışan Faruk A., babasına ait tekel bayisini benzín döküp ateşe verdi; itfaiye alevleri kısa sürede söndürürken yaralanan Faruk A. ve annesi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 01:33 Güncelleme: 20.11.2025 - 01:33
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Faruk A. (33), ailesiyle tartıştıktan sonra babasının işlettiği tekel bayi dükkanını benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olayda yaralanan Faruk A. ve annesi Mülkiye A. hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Coşkun Caddesi Taşliman Mahallesi'nde meydana geldi. Evde ailesiyle tartışan Faruk A., daha sonra babasının işlettiği tekel bayi dükkanlarına giderek, benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, aşırı ısınmadan kaynaklı bazı alkol şişelerinde patlama meydana geldiği duyuldu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda yaralanan anne Mülkiye A. ile Faruk A., hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

