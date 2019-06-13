Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde yaşayan öğretmen G.K., aracının aynası üzerine çakı saplanmış, "Sana hatıramdır elbet bir gün sana gelecektir" yazılı bir not buldu. Site önündeki arabasına binen öğretmen G.K., bu sırada A.Ö. adlı gençle karşılaştı. A.Ö., öğretmenin aracına tekme attı. Aracıyla olay yerinden kaçan öğretmen polise sığındı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada site görevlisinin ifadesi alındı. Görevli, sitede oturan çocukların yanında bulunan bir gencin yanına gelerek G.K.'nın aracını sorduğunu söyledi. Araştırma sonucunda araca notla birlikte bıçak saplayan ve tekme atan kişinin A.Ö. olduğu belirlendi.

İfadesine başvurulan A.Ö., babasının annesini aldattığını ileri sürerek, "Bu olaydan ötürü annem çok üzgündü. Ben de bu olayı kabullenemedim. Sinirlendim ve G.K.'nın oturduğu siteye gittim. G.K.'nın aracını biliyordum. Emin olmak için kapıcıya G.K.'nın aracın sordum. ‘Çağırmamı ister misin' dedi. Ben de gerek olmadığını söyledikten sonra elimdeki not kağıdı yere düşmesin diye çakı ile birlikte aracın aynasına tutturdum. Sonra eve gittim. Yaptığımdan pişman olunca, notu ve çakıyı almak üzere gece aracın yanına geri döndüm. Bu sırada G.K. ile karşılaştım. Konuşmak istediğimi söyledim. Aracıyla kaçtı, ben de sinirle aracına tekme attım" dedi. A.Ö. yaptığından pişman olduğunu söyledi.

ÜÇ SUÇTAN DAVA AÇILDI

Öğretmen G.K.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı, A.Ö. hakkında silahla tehdit, mala zarar verme, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. A.Ö., 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.