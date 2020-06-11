İHA

İstanbul Eyüpsultan'da park içerisinde bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

Olay, Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde park içerisindeki kamelyaya gelen vatandaşlar yerde hareketsiz halde ve kanlar içerisinde yatan bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde olan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hayatını cansız bedenin Oğuzhan Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen gencin ölüm haberini alan baba, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görülen Oğuzhan Yıldız'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı.

Polis, cinayet sonrası olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.