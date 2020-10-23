Babil bu akşam ekranlara gelen 17. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki şimdiden merakla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

BABİL 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Eda ve Egemen’in evlilik kararıyla, Deniz’i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan’ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan’a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

BABİL 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Babil 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...