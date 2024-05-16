'Baby Reindeer' dizisinin 'Martha'sı Fiona Harvey röportaj karşılığında 41 milyon lira istiyor

'Baby Reindeer' dizisi, dijital platformda yayına girdiğinden beri tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Dizide ısrarlı takipçi 'Martha' karakterinin gerçek hayatta kendisi olduğunu söyleyen Fiona Harvey, ünlü İngiliz televizyoncu Piers Morgan'ın programına katılarak, yaklaşık bir saat boyunca kendisi hakkındaki soruları yanıtlamıştı. Programın videosu 12 saatte 3 buçuk milyondan fazla izlenmiş, büyük ilgi görmüştü.

Programın kahramanı Fiona Harvey şimdi sunucu Piers Morgan'dan büyük bir ödeme almayı hedefliyor. İddiaya göre bu talep, artık viral olan röportajı için kendisine para ödendikten sonra geldi.