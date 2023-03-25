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Bacak bacak üstüne atmak, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle önerilmiyor

Bacak bacak üstüne atarak oturmak her ne kadar rahat olsa da, sağlık ve duruş için olumsuz etkiler taşıyor

Bacak bacak üstüne atmak, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle önerilmiyor
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HABERTURK.COM

İster evde koltukta ister ofiste olsun, pek çok insan sandalyeye bu şekilde oturmayı tercih ediyor. Ancak Lancaster Üniversitesi Klinik Anatomi Öğrenme Merkezi Direktörü Profesör Adam Taylor, insanların neden bacak bacak üstüne atarak oturmaması gerektiğini ve bu alışkanlığın vücut üzerinde yaratabileceği uzun vadeli etkileri açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, insanların sandalyede bacak bacak üstüne atarak oturmayı tercih etmelerinin iki yolu var; dizden ya da ayak bileklerinden.

Taylor'a göre, bu çok rahat hissettirse de, kan basıncını artırmaktan sperm sayısını azaltmaya kadar vücut üzerinde potansiyel olarak çok zararlı etkileri olabilir.

İnsanların yüzde 62'si bacaklarını sağdan sola atmayı, yüzde 26'sı tam tersini tercih ediyor. Yüzde 12'sinin ise herhangi bir tercihi olmadığı tahmin ediliyor. Ancak Taylor, neden bacak bacak üstüne atarak oturmaktan kaçınmak gerektiğini anlatıyor.

İSKELETİN YANLIŞ HİZALANMASI

Oturma alışkanlıkları vücut üzerinde muazzam bir etkiye sahip olabilir.

Araştırmalar, bağdaş kurarak oturmanın, bir kalçanın diğerinden daha yüksekte durması nedeniyle kalçaların yanlış hizalanmasına neden olabileceğini gösteriyor.

Bacak bacak üstüne atmak, omurga ve omuzlardaki kemiklerin düzeninde uzun vadeli değişiklikleri de tetikleyebilir.

Vücudun ağırlık merkezini leğen kemiğinin üzerinde tutmak için aşırı dengeleme yapan dönüşün neden olduğu boyun kemiklerindeki değişiklikler nedeniyle baş da yerinden oynayabilir.

Zamanla bağdaş kurarak oturmak vücudun sağ ve sol tarafları arasında kas dengesizliğine neden olarak zayıflık, gerginlik ve hareket aralığının azalmasına yol açabileceğinden boyun, pelvis ve bel de etkilenebilir.

Profesör Taylor'a göre daha da ciddisi, bacaklardaki bu oluşum skolyoz (omurganın bükülüp yana doğru kıvrılması) olasılığını da artırabilir.

SPERM ÜRETİMİ

Araştırmalar, bir bacağı diğerinin üzerine koyarak oturmanın bir erkeğin sperm sayısını etkileyebileceğini öne sürdü.

Otururken testislerin sıcaklığı zaten 2 santigrat derece artar. Ancak bacaklar çapraz atıldığında bu rakam 3.5 santigrat dereceye yükselir.

Ancak sperm üretimi için ideal sıcaklık, yaklaşık 37 santigrat derece olan vücut sıcaklığının 2 ve 6 santigrat derece altındadır.

Araştırmalar, bundan daha yüksek sıcaklıkların bir erkeğin sperm sayısını düşürebileceğini ve sperm kalitesini azaltabileceğini ve bunun da doğal yollarla gebe kalmayı zorlaştırabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, erkeklerin bacak bacak üstüne atarak oturma olasılığı kadınlara göre daha düşük olabilir.

Profesör Taylor bununla ilgili olarak şöyle konuştu: "Kadın ve erkek anatomisindeki farklılıklar nedeniyle, kadınların bağdaş kurarak oturması muhtemelen çok daha kolaydır. Özellikle de erkeklerin kalça hareket açıklığı daha az olduğu için."

KAN PIHTILAŞMASI

Bacak bacak üstüne atarak oturmak bacaklardaki kan damarlarını tıkar. Bu durum kanın damarlarınızdaki hızını yavaşlatır ve kan pıhtılarına yol açabilir.

Kan pıhtıları, kan sıvıdan kısmen katıya dönüştüğünde oluşan jel benzeri kan koleksiyonlarıdır.

Derin ven trombozu bacakta veya pelviste oluşan bir pıhtıdır ve genellikle yeterince hareket etmemekten kaynaklanır. Örneğin iş yerinde uzun süre oturmak gibi...

Taylor, mümkünse bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmanın daha iyi olabileceğini vurguladı.

Bununla birlikte, bacak bacak üstüne atmayla ilişkili risk faktörlerinin çoğu, hareketsiz yaşam tarzı ve obezite gibi altta yatan diğer sorunlarla daha da kötüleşebilir.

Bu nedenle, ana tavsiye aynı pozisyonda çok uzun süre oturmamak ve düzenli olarak aktif kalmaktır.

Derleyen: Demet Demirkır

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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