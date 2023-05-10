Bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı

Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

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İHA

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı, Gökler Mahallesi’nde bir çiftlikte arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu görenleri şaşırttı.

İHA'nın haberine göre yavru kuzu tedavi edilmek için yardım bekliyor.

Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu, kuzunun yaşaması için tedavi olması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, “Arka bacakları terse doğru dönük ve o yüzden yürüyemiyor. Ben daha önce bunun gibi 8 tane kuzu büyüttüm. Köylülere bacakları ters doğan kuzuları kesmemelerini söyledim. Bu kuzunun annesi dün doğum yapmış ve akşamüzeri bana getirdiler. Yarın veterinere götüreceğim. Belki ameliyat olursa kurtulabileceğini düşünüyorum” dedi.