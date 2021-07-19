Bacaklarından vuruldu, yerde oturarak ambulansı bekledi 0:00 / 0:00

DHA

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde, cuma günü saat 21.00 sıralarında, araç kiralama firmasının önünde Ramazan Akgün, bacaklarından vurularak yaralandı.

Para anlaşmazlığından meydana geldiği belirtilen olayın ardından Akgün, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Akgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu şüpheli A.Ş. de yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Ş., adli kontrolle serbest bırakıldı.

'BACAĞIMDAN YARALANDIM AMBULANS İSTEMİŞTİM'

Silahlı saldırının ardından Ramazan Akgün'ün kanlar içinde otururken ambulans beklediği anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yaralı Akgün, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle yaptığı görüşmede, "Bacağımdan yaralandım ambulans istemiştim. Nerede kaldı, daha gelmedi" derken, Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevlinin ise "Sizin bulunduğunuz yere sağlık ekibi yönlendirildi" dediği ve görüşmenin sona erdiği anlar da görüntülerde yer aldı. Acil Çağrı Merkezi'yle yaptığı görüşmenin ardından tekrar çalan telefonunu 'Bebiş' diyerek açan Ramazan Akgün'ün bulunduğu yeri tarif ettiği görüntülerde yer aldı.