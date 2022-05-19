Bacakta Kan Pıhtılaşması Nedir, Neden Olur? - Bacakta Kan Pıhtılaşması Belirtileri ve Tedavisi

Bacakta kan pıhtılaşması belirtileri 0:00 / 0:00

Bacakta kan pıhtılaşması, toplar damarda meydana gelen tıkanıklıktan kaynaklanır ve akciğer sorunudur. Bacaklarda genel olarak dizin alt kısmında, baldırlarda meydana gelen kan pıhtılaşması uyluklarda ve kasıklarda da görülebilir. Bacakta kan pıhtılaşmasının erken tanısı hastalığın tedavisi için önemli bir yere sahiptir. İşte bacakta kan pıhtılaşması hakkında merak edilen tüm detaylar.

Bacakta Kan Pıhtılaşması Belirtileri

Bacakta kan pıhtılaşmanın birçok belirtisi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Bacakta meydana gelen pıhtılaşmadan dolayı toplar damar boyunca meydana şişlik gelir.

Yürüme ve hareket etme sırasında bacakta ağrı ve yürüme zorluğu meydana gelebilir.

Bacakta meydana gelen pıhtılaşmanın olduğu bölgede sıcaklık artışı yaşanır.

Bacak derisinde renk değişikliği ya da morarma medyana gelebilir.

Bacakta Kan Pıhtılaşması Tedavisi

Bacakta medyana gelen kan pıhtılaşmasında büyümenin durdurulması, bu pıhtının akciğerlere taşınmasının engellenmesi ve bacağın başka bölgelerinde kan pıhtısı meydana gelmesinin önlenmesi için farklı tedaviler uygulanır. İşte bacakta kan pıhtılaşması nasıl geçer? sorularının cevapları:

Bu kapsamda ilaç tedavisi tercih edilebilir. Antikoagülan ismi verilen bu ilaçlar kanın pıhtılaşmasını azaltmaya yardımcıdır. Halk arasında kan sulandırıcı olarak da bilinmektedir. Bir diğer ilaç ise heparin adlı ilaçtır. Heparin de kan sulandırıcı ilaçlar içerisinde pıhtının dağılması için kullanılır. Bu kan sulandırıcı ilaçların kullanım süresi 3 ila 6 ay arasında değişiklik gösterir.

Bacakta kan pıhtılaşması için uygulanan diğer tedavi yöntemleri şunlardır:

Vena Kava Filtresi: Kan pıhtısı meydana geldiği zaman kan sulandırıcı etkisi gösterir. Bu filtre toplardamara yerleştirilerek kullanılır. Bu filtre yardımı ile pıhtı akciğere ulaşmadan toplanır. Böylelikle pulmoner embolizmi önlenir.

Sıkılaştırma çorapları:

Bacakta kan pıhtılaşması gerçekleştikten sonra sıkılaştırma çorapları kullanılabilir. Böylelikle meydana gelen şişlik azalacaktır. Diz altına kadar çekilebilen bu çoraplar bacakta basınç oluşmasına katkı sağlayarak kanın pıhtılaşmasını önler. Ancak sıkılaştırma çoraplarını doktorunuza başvurmadan kullanmamaya özen göstermelisiniz. Doktorun önerdiği süre boyunca çorapların kullanımı doğru tedavi için önemlidir.

Bacakta Kan Pıhtılaşması Neden Olur?

Bacakta kan pıhtılaşmasının pek çok nedeni bulunur. Burada hareketsizlik önemli bir yere sahiptir. Ya da uzun süreli ayakta durmak bacakta kan pıhtılaşmasının meydana gelmesinde etkendir.

Gebelikten sonra bacakta kan pıhtılaşması oluşabilir.

Kanser tedavisi neden olabilir.

Kilolu olmak sebep olabilir.

Bacakta Kan Pıhtılaşması Nasıl Anlaşılır?

Bacakta kan pıhtılaşmasını anlamak için fiziki değişimleri doğru takip ederek tanı konulmasında hızlı davranabilirsiniz. Burada fiziki tedavi hastalığın anlaşılması için ilk adımdır.

Diğer taraftan tanı testleri da bacakta kan pıhtılaşmasının anlaşılması için kullanılır. Burada ultrason en sık kullanılan tanı yöntemidir.

Bacakta Kan Pıhtılaşması Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Bacakta meydana gelen kan pıhtılaşması için bazı kişiler bitkisel tedavi yöntemlerini kullanmak isteyebilir. Bu noktada kan sulandırıcı bitkilerin çayları tüketilebilir. Bunlardan biri limondur. Limonlu su tüketimi kan sulandırıcı bir etkiye sahiptir. Kuşkonmazın kaynatılan suyu da kan sulandırıcı bir bitki çayı olarak kabul edilir. Bacakta kan pıhtılaşması için kullanılan bir diğer bitkisel yöntem de ardıç tohumu çayıdır. Ancak yine de doktora başvurmadan bitkisel tedavi yöntemleri kullanılmamalıdır.