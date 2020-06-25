Bade Nosa'dan '28'

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Müzisyen ve şarkı yazarı Bade Nosa'nın yeni teklisi '28', dinleyicileriyle buluştu. Pandemi döneminin yarattığı izolasyon kasvetinin içinden çıkarak; insan olma, hatırlama, hayatın gelip geçiciliğini unutmama mefhumlarıyla bir insani deneyim ortaklığı kurma emeli taşıyan '28' şarkısının sözü ve müziği Bade Nosa'ya ait.

Prodüksiyon ve düzenlemesini Emre Malikler'in yaptığı şarkıya klasik ve akustik gitarda Emre Can Sarısayın, trompette ise Can Ömer Uygan eşlik ediyor.

Bade Nosa, inci gibi kıymetli bir anının, bir gece vakti kavuşmanın şarkısı olan '28'i şu sözlerle anlattı:

Bugün geriye dönüp baktığımda 'Ne güzel yaşamışız!' dediğim bütün anlara yaydım şarkıyı. Sonra herkesin hayatındaki 'Ne güzel yaşadık'lara yayılsın istedim. Şarkının klibini herkesin kendi hayatından o anların fotoğraflarıyla bezeyeyim istedim. Hayattaysak hatırlamak hepimize dair, duygusu ortak. Bu nostalji hepimizin.

Sanat yönetmenliğini ve kurgusunu Anıl Çezik'in, animasyonunu ise Koray Pezükoğlu'nun yaptığı klip ise tamamen şarkının sound değişimleri, ritmi ve duygusal akışına göre tasarlandı.

'28'in videosu için, Nosa'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya kulak veren bir sürü kişinin kendi veya aile geçmişinden seçerek gönderdikleri fotoğraflar kullanıldı.

Bambaşka hayatlardan karelerin iyice birbirine karıştığı bu sahnelerde, şarkının nakaratla birlikte iyice ısınıp, yumuşayan sound’una, renkli bir bahar ve sıcacık bir yaz mevsimi atmosferi eşlik ediyor.