SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Badem
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Bademin faydaları nelerdir? Bademin hamilelere ve cilde faydaları...

Badem, badem ağacından yetiştirilen meyvelerin tohumlarıdır. Bu kuru meyvelerin bilimsel adı Prunus Dulcis'tir ve Orta Doğu, Hindistan ve Kuzey Afrika'ya özgüdür. İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Türkiye, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi yerlerde yetiştirilmektedir. Genellikle kan basıncını düşürmek, kan şekeri ve kolesterol seviyesini kontrol etmek için sağlıklı bir çözüm olarak tüketilen bademin faydaları ile ilgili en detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

20.09.2018 - 23:36 | Güncelleme:

Badem, çok besleyici bir besindir ve zengin bir lif, protein, E vitamini, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve demir kaynağıdır. Çinko, tiamin ve niasin içerir. Ayrıca folat, riboflavin ve B-6 vitamini gibi vitaminler de sağlar. Diğer tüm çerezlerle karşılaştırıldığında bademler besin maddeleri ve faydalı bileşenler açısından daha zengindir. Badem, kalp ve beyin rahatsızlıkları, kabızlık, solunum bozuklukları, öksürük, anemi ve iktidarsızlık gibi hastalıklarda iyileşme sağlar. Badem ayrıca, saç, cilt (sedef hastalığı) ve diş bakımı için mükemmel bir besindir. Şimdi bademin faydalarından bazılarını öğrenelim...

BADEMİN FAYDALARI

Bademlerin tadı tatlıdan acıya kadar değişir.Tatlı bademler yenilebilirken, acı olanları yağ üretmek için kullanılır, gıdaya lezzet katmak için kullanılan yaygın bir yağdır. Badem sütü de lezzetli bir içecektir ve inek sütüne alternatiftir. Besinlerin emilimini arttırmak ve hızlandırmak için bademleri tercihen aç karnına yiyebilirsiniz. Bademlerin araştırılmış ve doğrulanmış yararlarından bazıları şunlardır:

Kolesterol seviyesini düzenler

Düzenli badem tüketimi yüksek yoğunluklu lipoproteinleri yani HDL kolesterol seviyelerini arttırmaya yardımcı olur ve düşük yoğunluklu lipoproteinleri yani LDL kolesterol seviyelerini azaltır.

Kanseri önler

Badem, besinlerin kolondaki hareketini arttırarak, birikmeyi ve müteakip kolon kanserini önler. Yüksek lifli diyetlerin kolon kanseri riskini düşürdüğü yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Meksika'da yapılan bir araştırma, yer fıstığı, ceviz ve badem tüketiminin meme kanserine olan koruyucu etkisini” ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, bademler meme kanseri riskini 2-3 kat azaltmıştır.

Kalp hastalıklarını önler

Bademlerde bulunan tekli doymamış yağlar; protein ve potasyum, kalp sağlığı açısından oldukça etkilidir. E vitamini önemli bir antioksidandır ve kalp hastalıklarının riskini azaltır, ayrıca içinde bulunan magnezyum, kalp krizinden korunmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, arterlere zarar veren inflamasyona neden olan C-reaktif proteinlerin (CRP) varlığını ve etkisini azaltırlar. Badem, folik asit kaynağıdır. Bu nedenle, arterlerde yağlı plak birikimine neden olan homosistein düzeyini azaltmaya yardımcıdır.

Kan şekeri düzeyini kontrol eder

Araştırmaya göre, bademler ayrıca yemeklerden sonra glikoz ve insülin seviyelerindeki artışı azaltmaya yardımcı olmaktadır. Glikozun emilimini ve işlenmesini düzenleyerek tüm süreci daha pürüzsüz hale getirirler ve daha güvenlidirler.

Kan basıncını düzenler

Yapılan bir araştırma, bademlerde bulunan potasyumun kan basıncını ve düşük sodyum seviyelerini düzenlemeye ve kontrol etmeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Kilo vermeye yardımcı

Kilo vermeye çalışıyorsanız, bademlerde bulunan tekli doymamış yağ, iştahı azaltarak aşırı yemeyi önler. Bademdeki diyet lifi, az miktarda tüketilse bile tam bir tokluk hissine katkıda bulunur. Çalışmalar, badem olarak zengin, düşük kalorili bir diyetin, obez insanların aşırı kilo vermelerine yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Hamilelik döneminde çok faydalı

Badem, yeni doğan bebeklerde doğum kusurlarının görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olan folik asit içerir. Aynı zamanda sağlıklı hücre büyümesini ve doku oluşumunu geliştirir. Doktorların düzenli olarak kullanılmasını tavsiye ettiği folik asit, bademde yeterli derecede bulunmaktadır.

Beyin sağlığını geliştirir

Badem insan beyninin gelişimine ve sağlığına yardımcı olan birçok besin maddesi açısından zengin bir kaynaktır. Çocuklar için önemli bir gıda maddesi olarak kabul ediliyorlar. Bu kuru meyvelerin, beyin aktivitesini arttırdığı ve Alzheimer hastalığı için önemli iki hayati besin riboflavin ve L-karnitin içerdiği bilinmektedir. Çalışmalar, badem yağının da sinir sisteminin işleyişi için besleyici olduğunu göstermiştir.

Kemik sağlığına faydalıdır

Badem pek çok vitamin ve mineral kaynağıdır. Bunlar arasında bulunan fosfor kayrı bir öneme sahiptir. Fosfor, kemiklerin ve dişlerin dayanıklılığı üzerinde önemli bir etkiye sahipken, aynı zamanda osteoporoz gibi yaşa bağlı hastalıkların başlamasını önlemeye yardımcı olabilir.

Cilt bakımı

Bademin cilt sağlığı ile ilgili yararları iyi bilinir ve yeni doğan bebekler için sıklıkla badem yağı masajları önerilir. Badem sütü de, kozmetik bir ürün olarak cilt sağlığı için faydalı olan sabunlarda kullanılmaktadır.

Enflamasyonu azaltır

Birçok insan “yağ” kelimesinin olumsuz bir şey olduğunu düşünür, fakat aslında, bazı yağ asitleri temeldir ve genel sağlık için çok yararlı olabilir. Vücut kendi yağ asitlerini oluşturamaz, bu yüzden onları beslenmeden elde etmemiz gerekir. Badem, hem linoleik hem de linolenik asitler olmak üzere iki çok önemli yağ asidine sahiptir. Bu yağ asitleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Yağ asitleri ayrıca LDL kolesterol düzeylerini azaltarak, sağlıklı cilt ve saçları destekler.

Enerjiyi arttırır

Bademde bulunan manganez, bakır ve riboflavin, enerji üretimine ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcıdır.

Kabızlığı önler

Lif açısından zengindirler ve diğer lif bakımından zengin gıdaların çoğu gibi, bademler de kabızlığı önlemede etkilidirler. Bununla birlikte, sindirim sürecini ve besinin faydalı etkilerini hızlandırmak için badem yerken bol miktarda su içmek önemlidir. Bunun için de 4 veya 5 badem yemeniz yeterlidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X