Badem, çok besleyici bir besindir ve zengin bir lif, protein, E vitamini, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve demir kaynağıdır. Çinko, tiamin ve niasin içerir. Ayrıca folat, riboflavin ve B-6 vitamini gibi vitaminler de sağlar. Diğer tüm çerezlerle karşılaştırıldığında bademler besin maddeleri ve faydalı bileşenler açısından daha zengindir. Badem, kalp ve beyin rahatsızlıkları, kabızlık, solunum bozuklukları, öksürük, anemi ve iktidarsızlık gibi hastalıklarda iyileşme sağlar. Badem ayrıca, saç, cilt (sedef hastalığı) ve diş bakımı için mükemmel bir besindir. Şimdi bademin faydalarından bazılarını öğrenelim...

BADEMİN FAYDALARI

Bademlerin tadı tatlıdan acıya kadar değişir.Tatlı bademler yenilebilirken, acı olanları yağ üretmek için kullanılır, gıdaya lezzet katmak için kullanılan yaygın bir yağdır. Badem sütü de lezzetli bir içecektir ve inek sütüne alternatiftir. Besinlerin emilimini arttırmak ve hızlandırmak için bademleri tercihen aç karnına yiyebilirsiniz. Bademlerin araştırılmış ve doğrulanmış yararlarından bazıları şunlardır:

Kolesterol seviyesini düzenler

Düzenli badem tüketimi yüksek yoğunluklu lipoproteinleri yani HDL kolesterol seviyelerini arttırmaya yardımcı olur ve düşük yoğunluklu lipoproteinleri yani LDL kolesterol seviyelerini azaltır.

Kanseri önler

Badem, besinlerin kolondaki hareketini arttırarak, birikmeyi ve müteakip kolon kanserini önler. Yüksek lifli diyetlerin kolon kanseri riskini düşürdüğü yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Meksika'da yapılan bir araştırma, yer fıstığı, ceviz ve badem tüketiminin meme kanserine olan koruyucu etkisini” ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, bademler meme kanseri riskini 2-3 kat azaltmıştır.

Kalp hastalıklarını önler

Bademlerde bulunan tekli doymamış yağlar; protein ve potasyum, kalp sağlığı açısından oldukça etkilidir. E vitamini önemli bir antioksidandır ve kalp hastalıklarının riskini azaltır, ayrıca içinde bulunan magnezyum, kalp krizinden korunmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, arterlere zarar veren inflamasyona neden olan C-reaktif proteinlerin (CRP) varlığını ve etkisini azaltırlar. Badem, folik asit kaynağıdır. Bu nedenle, arterlerde yağlı plak birikimine neden olan homosistein düzeyini azaltmaya yardımcıdır.

Kan şekeri düzeyini kontrol eder

Araştırmaya göre, bademler ayrıca yemeklerden sonra glikoz ve insülin seviyelerindeki artışı azaltmaya yardımcı olmaktadır. Glikozun emilimini ve işlenmesini düzenleyerek tüm süreci daha pürüzsüz hale getirirler ve daha güvenlidirler.

Kan basıncını düzenler

Yapılan bir araştırma, bademlerde bulunan potasyumun kan basıncını ve düşük sodyum seviyelerini düzenlemeye ve kontrol etmeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Kilo vermeye yardımcı

Kilo vermeye çalışıyorsanız, bademlerde bulunan tekli doymamış yağ, iştahı azaltarak aşırı yemeyi önler. Bademdeki diyet lifi, az miktarda tüketilse bile tam bir tokluk hissine katkıda bulunur. Çalışmalar, badem olarak zengin, düşük kalorili bir diyetin, obez insanların aşırı kilo vermelerine yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Hamilelik döneminde çok faydalı

Badem, yeni doğan bebeklerde doğum kusurlarının görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olan folik asit içerir. Aynı zamanda sağlıklı hücre büyümesini ve doku oluşumunu geliştirir. Doktorların düzenli olarak kullanılmasını tavsiye ettiği folik asit, bademde yeterli derecede bulunmaktadır.

Beyin sağlığını geliştirir

Badem insan beyninin gelişimine ve sağlığına yardımcı olan birçok besin maddesi açısından zengin bir kaynaktır. Çocuklar için önemli bir gıda maddesi olarak kabul ediliyorlar. Bu kuru meyvelerin, beyin aktivitesini arttırdığı ve Alzheimer hastalığı için önemli iki hayati besin riboflavin ve L-karnitin içerdiği bilinmektedir. Çalışmalar, badem yağının da sinir sisteminin işleyişi için besleyici olduğunu göstermiştir.

Kemik sağlığına faydalıdır

Badem pek çok vitamin ve mineral kaynağıdır. Bunlar arasında bulunan fosfor kayrı bir öneme sahiptir. Fosfor, kemiklerin ve dişlerin dayanıklılığı üzerinde önemli bir etkiye sahipken, aynı zamanda osteoporoz gibi yaşa bağlı hastalıkların başlamasını önlemeye yardımcı olabilir.

Cilt bakımı

Bademin cilt sağlığı ile ilgili yararları iyi bilinir ve yeni doğan bebekler için sıklıkla badem yağı masajları önerilir. Badem sütü de, kozmetik bir ürün olarak cilt sağlığı için faydalı olan sabunlarda kullanılmaktadır.

Enflamasyonu azaltır

Birçok insan “yağ” kelimesinin olumsuz bir şey olduğunu düşünür, fakat aslında, bazı yağ asitleri temeldir ve genel sağlık için çok yararlı olabilir. Vücut kendi yağ asitlerini oluşturamaz, bu yüzden onları beslenmeden elde etmemiz gerekir. Badem, hem linoleik hem de linolenik asitler olmak üzere iki çok önemli yağ asidine sahiptir. Bu yağ asitleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Yağ asitleri ayrıca LDL kolesterol düzeylerini azaltarak, sağlıklı cilt ve saçları destekler.

Enerjiyi arttırır

Bademde bulunan manganez, bakır ve riboflavin, enerji üretimine ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcıdır.

Kabızlığı önler

Lif açısından zengindirler ve diğer lif bakımından zengin gıdaların çoğu gibi, bademler de kabızlığı önlemede etkilidirler. Bununla birlikte, sindirim sürecini ve besinin faydalı etkilerini hızlandırmak için badem yerken bol miktarda su içmek önemlidir. Bunun için de 4 veya 5 badem yemeniz yeterlidir.

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