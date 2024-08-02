Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton karışık çiftlerde altın madalya Çin'in oldu.

La Chapelle Arena'da yapılan müsabakaların finalinde Si Wei Zheng ve Ya Qiong Huang'tan oluşan Çin ekibi, Won Ho Kim ve Na Eun Jeong'un bulunduğu Güney Kore'yi 2-0 yenerek altın madalya aldı.

Bu kategoride Yuta Watanabe ve Arisa Higashino'nun yer aldığı Japonya, Seung Jea Seo ve Yu Jung Chae'dan oluşan Güney Kore'yi aynı skorla mağlup ederek bronz madalyayı kazandı.