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BAE ajanı olduğu iddiasıyla yargılanan Ürdünlü sanık hakkında flaş gelişme!

Sakarya'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına çalıştığı iddiasıyla "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlamalarıyla yargılanan Ürdünlü sanık hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başka suçtan hükümlü olduğu cezaevinden katıldığı duruşmada sanık hakkında mahkemeden beraat kararı çıktı

BAE ajanı iddiasıyla yargılanan Ürdünlü hakkında flaş gelişme! - Haberler
AA

Sakarya'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına çalıştığı iddiasıyla "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlamalarıyla yargılanan ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edilen Ürdünlü sanık Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal hakkında mahkemeden karar çıktı.

AA'nın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla MİT ve emniyet ekiplerince yakalanan Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, 21 Ekim 2020'de tutuklandı. Sanık, hakkında açılan davanın Ekim 2021'de yapılan duruşmasında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

BAŞKA SUÇTAN HÜKÜMLÜ BULUNDUĞU CEZAEVİNDEN KATILDI

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, başka suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

ÖNCEKİ BEYANLARINI TEKRAR ETTİ

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın beraatını istedi. Söz verilen Al Astal, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

MAHKEME HEYETİ KARARINI VERDİ

Sanığın avukatları da mütalaaya katıldıklarını, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini ve müvekkillerinin sadece gazetecilik yaptığını vurgulayarak, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Al Astal'ın beraatına karar verdi.

*Fotoğraf: DHA

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