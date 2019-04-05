Birleşik Arab Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ve Dubai arasındaki karayolu üzerinde dikilen 'Buda' heykeli, vatandaşları şaşırtırken ülkede heykel tartışması başladı.

Fransa dışında Louvre adını taşıyan ilk müze olan Louvre Abu Dhabi, "Arap dünyasındaki ilk evrensel müze" olarak nitelendirilip, petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri'nin küresel hırslarının bir temsilcisi olarak görülmüştü.

Şimdi ise karayolu üzerine dikilen 10 metre yüksekliğindeki üç boyutlu heykelin İslam'a ve geleneksel kültüre ters olduğu tartışılıyor.

Buda heykelinin, Louvre heykelinin bir parçası olarak BAE Prensi Muhammed bin Zayid en-Nahyan tarafından getirtildiği ve Louvre Müzesi'ne olan yakınlığına dikkat çekmek için Şeyh Zayed Yolu'na kurulduğu bildirildi. Müze yetkilileri, Buda heykelinin on birinci ve onikinci yüzyıllara dayandığını ve Çin'den getirildiğini söyledi.

İÇKİLİ YAT PARTİSİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe, Dubai'de bir akşam yemeği vermiş, BAE Prensi Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da katıldığı yemeğin ardından lüks bir yatta eğlence programı düzenlenmişti. Eski Suud İstihbarat Şefi Türki el Faysal'ın da katıldığı eğlence sırasında çekilen fotoğraflar ve bir video sosyal medyaya düşmüş, içki servisinin de yapıldığı gecede yaşananlara sosyal medya kullanıcıları büyük tepki göstermişti.