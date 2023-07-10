BAE'li astronot uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
BAE'li astronot Sultan Al-Neyadi, uzaydan İstanbul'un fotoğrafını çekti. Al- Neyadi paylaşımında, "Burası, İstanbul geceli parlıyor. İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu, geçmişin iç içe geçtiği eşsiz bir noktadır." ifadelerine yer verdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Astronotu Sultan Al-Neyadi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) İstanbul fotoğrafını çekti.
BAE'li astronot Al-Neyadi, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Al-Neyadi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS), İstanbul-Türkiye geceleri parıldıyor. Burası, İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu, geçmişin iç içe geçtiği eşsiz bir noktadır."