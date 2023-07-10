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        BAE'li astronot uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta

        BAE'li astronot Sultan Al-Neyadi, uzaydan İstanbul'un fotoğrafını çekti. Al- Neyadi paylaşımında, "Burası, İstanbul geceli parlıyor. İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu, geçmişin iç içe geçtiği eşsiz bir noktadır." ifadelerine yer verdi

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 07:51
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
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        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Astronotu Sultan Al-Neyadi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) İstanbul fotoğrafını çekti.

        BAE'li astronot Al-Neyadi, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

        Al-Neyadi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS), İstanbul-Türkiye geceleri parıldıyor. Burası, İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu, geçmişin iç içe geçtiği eşsiz bir noktadır."

        #istanbul
        #uzay
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