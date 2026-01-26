Habertürk
Habertürk
        BAE: Topraklarımızın İran'a saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

        BAE: Topraklarımızın İran'a saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a saldırı için topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:58
        BAE: Topraklarımızın İran'a saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz
        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

        BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor." denildi.

        İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlamayacaklarına dikkat çekilen açıklamada, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı.

        Açıklamada, BAE olarak anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana oldukları ifade edildi.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

