        BAE, Yemen'deki terörle mücadele ekiplerini feshetti | Dış Haberler

        BAE, Yemen'deki terörle mücadele ekiplerini feshetti

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de bulunan erörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, BAE'ye Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulunmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 18:22 Güncelleme: 30.12.2025 - 18:22
        BAE, Yemen'deki terörle mücadele ekiplerini feshetti
        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurdu.

        BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’deki terörle mücadele ekiplerinden geriye kalan unsurların güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin ilgili ortaklarla koordinasyon içinde sona erdirildiği belirtildi.

        Açıklamada, BAE’nin 2015 yılından bu yana Yemen’de “meşru yönetimi” desteklemek, “uluslararası terörle mücadele çabalarına katkı sunmak” ve ülkenin güvenlik ile istikrarını sağlamak amacıyla Arap Koalisyonu bünyesinde yer aldığı hatırlatıldı.

        Bu süreçte BAE Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ortaya koyduğu çabalara dikkat çekilen açıklamada, 2019 yılında Yemen’deki askeri varlığın, verilen resmi görevlerin tamamlanmasının ardından sona erdirildiği ifade edildi.

        Buna rağmen, “terörle mücadele kapsamında ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde sınırlı sayıda uzman ekibin ülkede bulundurulduğu” aktarılan açıklamada, söz konusu ekiplerin görevlerinin de artık tamamlandığı bildirildi.

        Savunma Bakanlığı, kararın mevcut aşamanın gerekliliklerine yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonucunda verildiğini ve BAE’nin bölgenin güvenliği ile istikrarını destekleme yönündeki taahhütleriyle uyumlu olduğunu savundu.

        Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

        Yemen hükümeti, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki de Hadramevt’te, GGK’nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı’nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı “sınırlı bir askeri operasyon” gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı’nın onayı alınmadan BAE’deki Fucayra Limanı’ndan Mukalla Limanı’na geldiğine dikkati çekti.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE’ye, Yemen’in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptı.

        Riyad yönetimi, “BAE’nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK’yi sevk ettiğine” işaret ederek söz konusu eylemleri “ülkenin ulusal güvenliğine tehdit” olarak değerlendirdi.

        Ne olmuştu?

        Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de bugün yaptığı açıklamada BAE ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

        Ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini isteyen Alimi, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını vermişti.

        #BAE
        #suudi arabistan
        #YEMEN
